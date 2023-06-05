Zа Vойну: Сокращение население Украины. 1991-2023
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Сокращение население Украины. 1991-2023
Население Украины за время "незалэжности" уменьшилось вдвое
1. ~52 млн — жители УССР на момент развала Союза;
2. ~48,5 млн — зафиксировала перепись 2001 г.;
3. ~45,2 млн — население бывшей УССР (в границах 1991 г.) в начале 2014-го, ДО Русской весны;
4. ~34 млн — население бывшей УССР (без Крыма, ДНР и ЛНР) в начале 2022 г., ДО СВО;
5. ~24-26 млн — население бывшей УССР (без Крыма, Донбасса, части Херсонщины и части Запорожья) в начале 2023 г.
Примечательно вот что:
– С 2000-х гг. вменяемая демографическая статистика на Украине просто не велась. Все подсчёты — исключительно "примерные", людей с украинским паспортом никто толком не считал.
– В 2021 году на Украине родилось 271,9 тыс. детей при 714,2 тыс. смертей (умерло в 2,62 раза больше, чем родилось). Это худший показатель в мире. Никакого СВО тогда ещё не было.
– Сравните эти 272 тыс. с 520,7 тыс., родившихся в 2012 году "при Януковиче" (максимум рождений в годы "нэзалэжнасцы").
Здесь комментировать только портить.
https://t.me/rusfleet/8561 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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