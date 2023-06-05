Мнение: Рост науки в странах БРИКС, как США подмяли под себя мировую науку и победа на олимпиаде по физике

1. По числу научно-технических статей ключевые страны БРИКС в 2010-х годах серьёзно улучшили свои позиции, догнав и перегнав многие страны Запада. Китай ещё в 2016 году обогнал США, Индия в том же году обошла Германию и Японию, а Россия – Францию (ссылка).



Блогер keleg предполагает, что успехи стран БРИКС столь серьёзны, что американский Гугл даже перестал публиковать соответствующую статистику – очевидно, для того, чтобы пользователи Гугла не вздумали усомниться в бесспорности и безальтернативности научно-технического лидерства США и американских сателлитов.

2. Блогер nchudova пишет про схему, с помощью которой США за последние 30 лет в подмяли под себя значительную долю мировой науки, получив возможности влиять на темы исследований учёных в разных странах и эффективно искать лучшие научные кадры, чтобы потом переманивать их к себе (ссылка):



Техническим ядром системы глобального управления наукой в нулевые оказалась канадско-американская компания Томсон (потом Томсон-Рейтерс), занимающаяся рейтингованием научных журналов (WoS). В ней был разработан набор инструментов для управления наукой, который и стали продвигать по всему миру. Схема работает так. В очередной стране создаётся представительство, которое начинает сотрудничество с туземным МОНом:

— ряд чиновников проходит обучение и затем выступают кураторами перехода на “передовую систему управления наукой”;

— разрабатывается план реформирования системы управления — по индексам, показателям и проч.;

— всем вузам и институтам вменяется в обязанность оформлять годовую подписку на журналы компании (за финансирование на это ведётся борьба между организациями, если такой подписки нет — возникают проблемы с аккредитацией, поскольку такая организация “не дотягивает”, не предоставляя студентам/сотрудникам возможность читать журналы мирового уровня);

— в научную отчётность туземцев вводится система ПРНД, согласно которой финансирование местным МОНом каждой организации и надбавки её сотрудникам определяются публикациями в базе цитирования компании;

— конкурсная документация в нац.фондах переориентируется на эти показатели (РФФИ долго держался, а вот РНФ прямо сразу и был под такую систему создан — не менее n публикаций в журналах 1-2 квартиля в послужном списке при подаче заявки и потом не менее m публикаций каждый год);

— система т.н. прорывных направлений в НИР страны определяется как следование принятому в “мировой науке”, которая в свою очередь определяется направлениями, принятыми в журналах 1-2 квартиля, а это от 80 до 100% — журналы американские или т.н. международные;

— объектом управления должен стать не институт или научное направление, реализуемое в нескольких институтах, а лаборатория;

— через систему международной грантовой поддержки реализуется отбор нужных для американских лабораторий сотрудников — сначала работа по местным грантам по направлению, которое принимается в высокорейтинговые журналы, потом — совместные с американцами/европейцами гранты в фондах США и ЕС, потом — стажировка, потом — уже долгожданный и вожделенный человеком, прошедшим всю эту гонку, переезд на готовую позицию.

Ещё что-то было, но принцип уже понятен — в результате введения этой системы управления наукой все туземные лабы соревнуются за право работать по тематике, развиваемой в США. Финансово и кадрово эти работы поддерживаются самим туземным МОН, а руководят этими работами (на уровне методов, дизайна исследований и теоретических рамок) сотрудники американских и, в меньшей степени, европейских лабораторий. Весь мир становится распределённым мега-институтом США. В общем, придумано здорово, всё работает.

На долю низкорейтинговых журналов остаётся “резерв” — те, кто смогут уловить нужное сейчас направление и продвинуться в нём. На долю туземных, не вошедших в базу, журналов остаётся всё местное и не нужное западным лабораториям. Никто ничего не запрещает, просто такие организация финансируются по низшему разряду, сотрудники не получают грантов, молодёжь не идёт в такие места — денег нет, перспектив нет.

3. Российские школьники продолжают выигрывать крупные международные олимпиады (ссылка):

«Жертвы ЕГЭ» снова всех победили. Российская школьная сборная получила восемь золотых медалей на 23-й Азиатской физической олимпиаде (APhO), которая прошла в Монголии. Всего за награды соревнования боролись 240 школьников из более чем 30 стран Азии. Егор Потапов также получил специальный приз за лучший результат экспериментального тура.

С учётом того, что главным центром мировой науки и технологий сейчас стремительно становится Китай, а в Индии и других странах Азии также идёт значительный рост в сфере образования и науки, победы россиян в азиатских олимпиадах для нас особенно важны и приятны.