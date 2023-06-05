Мнение: Об украинской агентуре в России… Кого проморгали спецслужбы?

Ещё одно, пусть и косвенное, доказательство того, что пока #Россия вела переговоры в рамках «Минского формата» и пыталась впихнуть Донбасс обратно на условиях хотя бы минимально не капитулянтских, Киев активно готовился к войне против РФ по всем фронтам. Включая и тайный. «Спящие ячейки» создаются не один месяц и даже не один год. Как и каналы их связи, поддержки, поставок. Особенно, если речь идёт не просто о разведке, а об организации диверсий в тылу.

Сейчас эти «спящие» начали вскрываться.

О чём со знанием дела рассказывает американский CNN.

По данным издания, #Украина создала внутри России целую сеть агентов и «сочувствующих», которые занимаются диверсиями, и начала предоставлять им беспилотники для осуществления атак. Неназванные официальные лица в #США полагают, что именно «проукраинские агенты» осуществили майскую атаку дронов на #Кремль, запустив их с территории России. В то же время, по мнению собеседников CNN, остаётся неясным, были ли эти агенты причастны к другим атакам, в том числе на здания в Москве в конце мая.

Собеседники CNN утверждают, что «диверсионные ячейки» внутри России состоят из проукраински настроенных активистов и «оперативников, обученных для такого вида ведения войны». Не секрет, что многие сотрудники СБУ и МВД Украины в последние годы переезжали в Россию.

Источники также утверждают, что Киев передал «диверсионным ячейкам» внутри России беспилотники украинского производства. Нет никаких доказательств того, что для атак использовались дроны, предоставленные #США, о чём уверенно сообщили телеканалу два неназванных американских чиновника. По их словам, Киев использовал «хорошо отработанные маршруты контрабанды» для доставки дронов или их компонентов в Россию. Вероятно у спецслужб есть «тропы», которые действуют при содействии российских таможенников и сотрудников Погранслужбы ФСБ. Остаётся неясным, кто конкретно имеет отношение к передаче беспилотников, но речь может идти об украинской разведке, сказали собеседники телеканала, уточнив, что не все операции требуют одобрения президента Украины Владимира Зеленского.

Вполне возможно, что цель этого материала — обелить если не Украину, то хотя бы её президента: далеко не всем на Западе нравится, что Киев, получив огромную военную помощь, в итоге перешёл к методам террористической войны вместо решающего наступления на фронте. Также не исключено, что собеседники CNN искажают известную им картину произошедшего с целью спровоцировать новый виток «разборок» между российскими силовыми ведомствами. Вместе с тем, версия о том, что ударившие по историческому зданию в Кремле дроны запускались откуда-то с территории России, высказывалась и раньше, причём по горячим следам.

Так что вопрос не в том, есть ли ещё «спящие ячейки» украинских спецслужб на территории РФ, а в том сколько их?

И удастся ли какую-то заметную их часть нейтрализовать до того, как последуют новые удары, атаки, теракты и диверсии по указке из Киева?

—