Мнение: Почему Украина не Германия

Кто на кого должен был нападать

В российской прессе всегда любили злорадно указывать, что экономика Украины сильнейшим образом деградировала за время так называемой «незалежности». Она действительно менее всего выросла из всех сопоставимых постсоветских республик, а по ВВП на душу населения Украина к 2018 году стала почти вдвое отставать даже от экономик Азербайджана и Беларуси, не говоря уж про Казахстан и Россию. И это при том, что на выход из СССР Украина рвалась едва ли не с самыми радужными надеждами, всерьез считая, что без «балласта» в виде других республик, которые Украина «кормила», она станет процветающим и совершенно самодостаточным государством, подняв свой уровень жизни в разы.

И вроде бы у Украины были все основания для оптимизма. Ее экономика считалась едва ли не самой развитой в СССР, с очень сильной промышленностью и, соответственно, с самой большой «прибавленной стоимостью» в своем ВВП… Вот на этой «прибавленной стоимости» она и погорела.

По всем таблицам мы видим, что вперед по уровню ВВП из всех республик СССР вырвались самые «сырьевые» – РФ, Казахстан, Азербайджан – то есть те, в которых «прибавленная стоимость» была минимальной. А вот «промышленно развитые», типа Украины, отчасти Прибалтики – оказались в заднице. Более того – «развитым» пришлось свою промышленность усиленно «сбрасывать» (как в той же Прибалтике никаких крупных заводов в принципе не осталось). И заодно – выкидывать из страны «на заработки» «лишнее» население, буквально миллионами человек. Причина всей деиндустриализации проста и печальна: советская промышленность оказалась по большей части не нужна, поскольку она – на фоне мировых стандартов качества – банально ПОРТИЛА ПРОДУКТ. И хуже всего пришлось как раз Украине, поскольку у нее – на беду – оказался едва ли не самый высокий процент в ВВП продукции машиностроения.

Обычно, пытаясь объяснить причины деградации промышленности во ВСЕХ республиках пост-СССР, указывают на некий «разрыв народнохозяйственных связей». Понятно, что разрыв был – но почему? Ответ прост, как три рубля: предприятия бывшего «народнохозяйственного комплекса СССР», занимавшиеся выпуском продукции так называемого «низкого передела» (с минимальной прибавленной стоимостью) «вдруг» стали массово отказываться поставлять свои заготовки предприятиям «высокого передела». Грубо говоря – российские перестали отправлять украинским какие-нибудь свои «чушки», чтобы там уже из них делали, скажем, детали для тракторов или даже сами тракторы. Почему? Был ли в этом саботаж, стремление задушить молодую вiльну Украину? Едва ли. Уже хотя бы потому, что ведь точно так же рвались «народнохозяйственные связи» внутри и самой РФ.

Причина проще. А зачем поставлять свои металлические чушки украинскому предприятию за гривны (с которыми потом непонятно что делать), когда можно погрузить на корабль и продать куда-нибудь в Европу за полноценные доллары, марки или (уже потом) евро? Это ведь намного и проще, и выгоднее вообще со всех точек зрения (в том числе и с точки зрения заслать потом часть выручки куда-нибудь в офшор).

Причина та же, почему, к примеру, ту же нефть намного выгоднее и сейчас продавать за конвертируемые баксы или евро, а не за полу- или условно конвертируемые рупии в Индию. Причина та же – удобство и вариативность. За евро можно купить что угодно, в том числе – если вдруг придет такая фантазия – также и товары индийского производства; потому что и сами индусы с куда большей охотой продадут все что угодно не за свои родные рупии, а за международные баксы.

Так что сырье всех видов и товары низкого передела просто потекли в обход украинских предприятий на мировой рынок, где их всегда были готовы оторвать с руками. А украинские заводы оказались без сырья – и начали угасать. Угасали, пока уже к 2017 году главным товаром украинского экспорта не стала продукция сельского хозяйства… то есть опять же продукция низкого передела.

И одна из главных причин этого краха в том, что советские промпредприятия сырье в основном портили: не могли давать нужное качество, то есть – с их конечной продукцией нельзя было выйти на мировой рынок, чтобы продать и получить за это вожделенную валюту. Грубо говоря – металл, из которого делается трактор, резина для его колес, топливо для его бака – это на мировом рынке «за валюту» продать можно; а сам трактор – нет. Завод портил сырьё! Такая экономика была обречена, она и умерла – причем дважды: сначала из-за этой неконвертируемости рухнул СССР, а потом – оставшиеся от него предприятия загнулись еще раз, уже окончательно, в составе вышедших из совка республик.

Говоря еще более грубо: Украина, выйдя из СССР, захотела стать «Германией» – поскольку из всех республик бывшего СССР она была более всего на Германию похожа: тоже получилась большая, весьма многолюдная страна, в которой или мало, или совсем нет сырья, нет леса (есть только уголь) – но есть «достаточно развитая» – так во всяком случае казалось – промышленность. Промышленность всякая и разная, на любой вкус. Чем не Германия?

Германия так и живет ведь: покупает сырье за твердую валюту, перерабатывает его в «Мерседесы» и «Сименсы», и, получив за них ОГРОМНУЮ прибавочную стоимость на мировом рынке, снова без особого напряга закупает сырье – чтобы производить новые «Мерседесы».

Но у Украины так не получилось. В новых условиях внезапно оказалось, что для нее цена получаемого сырья оказывается в итоге едва ли не выше, чем цена производимого ее предприятиями из этого сырья. Стандартная проблема совка: ботинки «Прощай, молодость» настолько уродливы и неудобны, что стоят дешевле, чем кожа, которая пошла на их изготовление.

России, правда, в этих условиях тоже особо гордиться нечем: она (мы) держимся на плаву только за счет того, что нефть, газ и лес – это как раз то, что мы «не делаем руками», и именно поэтому ПРИРОДНАЯ цена этих богатств остается высокой, если их так и продавать, с самой минимальной обработкой. При этом в плане «делать руками» мы остались на том же уровне Украины, если не хуже. Но – да: РФ в 2018 году имела ВВП на душу населения почти втрое выше украинского, потому из РФ банально есть что продавать за валюту. Было – в 2018 году. Сейчас – есть что продавать за рупии и за юани, а это не совсем валюта, в чем-то – вообще не валюта. Лишившись возможности экспорта за деньги, мы, несомненно, быстро скатимся на уровень Украины или даже еще ниже – хотя бы потому, что Украина в мире «без денег в кармане» живет дольше нас и наверняка успела к нему лучше адаптироваться. Ну и, наконец, на Украине климат лучше, а значит – еда дешевле, и она хотя бы есть. Про Россию этого никто обещать не может.

Но в глобальном смысле всё, пожалуй, даже еще интереснее. В конце мая Блумберг выпустил обзор с красноречивым заголовком «Europe’s Economic Engine Is Breaking Down. Germany is at risk of a long, slow decline», то есть «Экономический мотор Европы сломался. Германия столкнулась с риском медленного и долгого падения»

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-25/germany-enters-recession-europe-s-largest-economy-is-breaking-down

То есть – одно из самых авторитетных информационных агентств уже прямо и недвусмысленно пророчит долгий спад «первой» Германии – которая, оказывается, тоже жестоко страдает от прекращения поставок дешевого сырья из России! В этой связи Украине даже, возможно, не придется сильно комплексовать на тему того, что ей в отрыве от РФ не удалось исполнить мечту стать «второй Германией»; мы видим, что в этом отрыве уже и первой Германии приходится несладко, при всей ее экономической мощи.

Но если «мотор Германии» глохнет, если из-за этого трудности ждут весь ЕС – что же будет с Украиной?

И нельзя лишний раз не отметить весь сказочный идиотизм российского нападения на Украину; видимо, не терпелось вновь запустить украинские заводы на дешевом российском сырье, с тем, чтобы их продукция, как прежде, пошла широким потоком в Россию (а куда еще – других-то потребителей не будет).