Месси объявил о своём переходе в «Зенит»

Аргентинский футболист Лионель Месси на пресс-конференции официально подтвердил, что покидает клуб «Пари Сен-Жермен» и переходит в петербургский «Зенит».

Семикратный обладатель «Золотого мяча» отказался раскрывать подробности своего контракта с российским клубом, но по информации телеканала ESPN, стоимость трансфера составит один миллиард евро.

– Я благодарю Париж за два насыщенных сезона, но мне пора идти дальше. Переход в «Зенит» позволит мне полностью реализовать свой потенциал и добиться новых высот, – рассказал футболист.

По данным ESPN, Месси будет играть в петербургском клубе не менее трёх сезонов, уже в сентябре аргентинскому футболисту предстоит впервые выйти на поле в форме сине-бело-голубых.

– Сейчас идёт согласование бытовых моментов – Лионель попросил выделить ему отдельный дом, скорее всего, это будет здание на Крестовском или Каменном острове Петербурга. Есть нюансы, связанные с питанием, транспортом и рядом других вещей, в том числе с оперативной доставкой нужных продуктов из Аргентины и Европы, – сообщил телеканалу один из близких друзей Месси.

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