 

Земля будет уничтожена роботами

05.06.2023, 19:20, Разное
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Макс Тегмарк – физик, который предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Если не будем серьезно относиться к его разработке, есть риск уничтожения человечества с вероятностью в 50%. Тегмарк призывает осознать угрозу и принимать меры.

Хокинг и другие ученые также выражают беспокойство. Необходимо разделять ответственность, чтобы предотвратить катастрофу.Ученые спорят о том, станет ли искусственный интеллект причиной гибели человека. Однако, общественность уже заняла иную позицию и начала активное развитие ИИ, а государство финансирует исследования в этой области.

Есть предложения направлять инвестиции на исследования, которые помогут предотвратить потенциальные угрозы со стороны ИИ. В свете быстрого развития технологий и искусственного интеллекта становится все более важным сохранять осторожность и избежать нежелательных последствий. Важно помнить, что все новшества имеют свои риски, и только грамотное применение позволит достичь максимально положительных результатов. Необходимо поощрять научные исследования и разработки, однако, важно помнить, что эти технологии должны быть созданы за счет законодательного регулирования и нормативных рамок.


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