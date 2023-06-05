Доктор Вялов: дискомфорт в животе может свидетельствовать о раке

Сергей Вялов, гастроэнтеролог и российский врач, предостерег россиян от игнорирования дискомфорта в животе. Он предупредил, что тяжесть или урчание в желудке может быть признаком колита. Колит – это хроническое воспаление в кишечнике.

Вялов отметил, что такие сбои в работе кишечника могут привести к образованию полипов и аденом. В дальнейшем на месте этих образований часто возникают злокачественные опухоли. Именно поэтому игнорировать боли в животе, даже если они периодически возникают на протяжении многих лет, опасно, так как может развиться рак.

Проблема может усугубиться, если игнорировать симптомы в течение трех-четырех месяцев. Врач объяснил, что за этот период колит может стать хроническим. Для пациента это означает развитие серьезного нарушения кровообращения в стенках кишечника, что может иметь тяжелые последствия. При возникновении подобных симптомов важно определить участок кишечной системы, пораженный воспалением. Определенные процедуры могут помочь точно определить эту область.

Специалист добавил, что серьезные заболевания легче поддаются лечению, если они выявлены на ранней стадии.