Мнение: УАЗ «Патриот» в Африке, беспилотные КАМАЗы в деле и подорожание машин во Франции

1. Российские машины вызывают всё больший интерес в Африке. Они надёжные, не слишком дорогие, относительно простые в сборке и ремонте, а также, как оказалось, неплохо подходят под специфические африканские условия. Опять-таки, Россия помогает странам Африки решать некоторые проблемы. Вполне логично сотрудничать именно с нами, а не с теми, кто африканцам проблемы создаёт (ссылка):



Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы начать сборку внедорожников УАЗ «Патриот». Об этом со ссылкой на посла страны в России Леона Додону-Пунагаза сообщает газета «Известия».

«Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — объяснил дипломат.

По словам Додону-Пунагаза, в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС обсуждали строительство инфраструктуры, железных и обычных дорог. Также ряд бизнесменов, посетивших ЦАР, собираются вернуться в страну с планом создания заводов и фабрик.

ЦАР — не первая африканская страна, которая захотела наладить сборку российских автомобилей. Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что отечественные заводы могут начать производство в Эфиопии. При этом «Группа ГАЗ» собиралась выйти на местный рынок еще с 2019 года — компания хотела поставлять продукцию в Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

2. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет про успехи КАМАЗа во внедрении беспилотных автомобилей в реальную экономику России (ссылка):



Первые беспилотные КАМАЗы прошли опытно-промышленную эксплуатацию на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО. Беспилотники созданы на базе серийных автомобилей КАМАЗ-43118. Они на протяжении нескольких месяцев осуществляли перевозку грузов по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел с поселком Тазовский.

Кстати, в таких условиях выяснилось еще одно преимущество беспилотного транспорта – дело в том, что там часто случаются экстремальные погодные условия, так вот, беспилотникам разрешено выходить на маршруты в сложные погодные условия, когда обычным машинам с водителями выезды запрещены.

3. Во Франции машины дико подорожали: цены на подержанные авто выросли на 44% за два года, в среднем до 22 тысяч евро (1,9 миллиона рублей). Это стало ещё одним камнем в растущей пирамиде недовольства французов действующей властью (ссылка):

Резкое подорожание многих привычных для европейцев благ происходит сейчас и в других странах Европы. Хотя энергокризис в ЕС благодаря тёплым зиме и весне таки ослаб, нет никаких гарантий, что он не разгорится с новой силой следующей зимой. Инфляция во многих европейских государствах остаётся огромной, в разы выше того, к чему привыкли европейцы.

Неудивительно, что правые партии быстро набирают популярность в Европе. Нынешние экономические проблемы – это не только результат самоотверженного прислуживания натовских стран США, вопреки их собственным экономическим интересам. Это ещё и результат деятельности европейских левых. Многолетняя левая экономическая политика, как мы хорошо знаем по опыту СССР, неизбежно ведёт к стагнации экономики, дефициту востребованных товаров и огромной инфляции (либо явной, либо скрытой путём госрегулирования цен и манипуляции статистикой).