 

“Первый съемочный день” – Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу

05.06.2023, 18:17, Разное
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В начале этого года стало известно о закрытии шоу “Давай поженимся!”. Так ведущая передачи Лариса Гузеева лишилась работы, но на Первом канале, к счастью, еще есть проекты, где требуется мастерство артистки. Недавно начались съемки шоу, в котором Гузеева принимает непосредственное участие.

Актриса разместила в популярной социальной сети уникальные кадры со съемок программы на дачном участке. “Первый съемочный день”, – сообщила она поклонникам. Есть предположение, что телеведущая работает над новыми выпусками шоу “На дачу!”. В комментариях под публикацией Гузеевой отметились те, кто принял участие в съемках. “Приезжайте еще раз, без камер”, – написала актрисе Нина, которая называет себя экспертом дачных дел.

Наверняка скоро Гузеева подробно расскажет о том, над чем сейчас работает. Поклонники же дали понять артистке, что с нетерпением ждут шоу с ее участием. “Новое шоу?”, “Очень ждем!”, “Вы прекрасны”, – написали фанаты.

Ранее Лариса Гузеева поделилась с подписчиками проникновенным моментом со съемок. Она легла в кровать с артистом Александром Лыковым. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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