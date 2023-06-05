“Неоднозначный персонаж, который сильно отличается от меня”: Иван Добронравов о своем герое из “Вики-урагана” и впечатлениях о сериале

13 июня 2023 г. на канале ТНТ стартует новая комедия под интригующим названием “Вика-ураган”. В ней заглавная героиня, роль которой исполнила Аглая Тарасова, отчаянно борется с проблемами, сметая их со своего пути подобно урагану. Одну из главных ролей – Карлсона – в сериале сыграл Иван Добронравов, продолжатель актерской династии.

Его отец – Федор Добронравов, народный артист РФ, брат – Виктор Добронравов, заслуженный артист России. 2 июня 2023 г. Иван Добронравов отметил свое 34-летие. В интервью он рассказал о сценарии нового проекта, о своем персонаже, об отношении к борцам за справедливость и о любви к профессии.

Сценарий сразу вызвал интерес

Уже в 14 лет Иван Добронравов, который родился в 1989 г. в Воронеже, снялся в знаковом фильме “Возвращение” режиссера Андрея Звягинцева, сыграв одну из главных ролей. Эта картина получила главный приз – “Золотого льва” – на кинофестивале в Венеции. После этого было множество ролей в кино и телесериалах. Сегодня карьера Добронравова-младшего развивается весьма успешно. Одна из последних его работ – в сериале “Вика-Ураган”.

Иван рассказал, что сценарий этой многосерийной комедии сразу вызвал у него интерес. История показалась ему весьма увлекательной, она для многих людей является близкой. Ведь не секрет, что просматривая фильм, мы нередко сопоставляем происходящие в нем события с собственной жизнью.

Главная героиня картины оказывается в весьма сложной жизненной ситуации. А причиной тому послужил ряд допущенных ею ошибок. Теперь ей необходимо их исправить. Чтобы добиться справедливости, она готова поступиться не только собственным благополучием и комфортом, но даже и свободой.

Добронравов отметил, что в реальной жизни людям также нередко приходится исправлять свои ошибки. Только не все берутся за дело столь рьяно, как это делает Вика. Ивану было интересно следить за тем, какими путями она идет и куда они ее заведут.

Весьма неоднозначный персонаж

В сериале Добронравову-младшему досталась роль Карлсона, играть которого, по его признанию, ему было совсем непросто, но довольно интересно. В этот образ актер вживался постепенно, потому что по своей натуре они разные. Карлсон – персонаж неоднозначный. Сначала он воспринимается как неприятный тип, но потом, внимательно вглядевшись в него, понимаешь, что не так уж он и плох. А его поведение имеет свои причины.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Порой Карлсон не обращает особого внимания на людей, которые его окружают. Он делает все, что ему вздумается. Это не всегда нравится тем, кто рядом с ним, а иногда оказывает на них дурное влияние. Он обладает невероятной внутренней свободой и искренне недоумевает, почему другие не делают того, что им хочется делать.

Совершив тот или иной поступок, он бывает сильно удивлен, когда кто-то на него обижается. Его логика диктует ему, что никакой проблемы тут не существует. Здесь Иван усматривает скорее некую анархическую историю, нежели злой умысел. Карлсон считает, что во всем должна быть полная свобода.

Чтобы понять этого неоднозначного персонажа, нужно посмотреть фильм. После этого можно сделать о нем собственный вывод. Но есть у Ивана и общая черта с его экранным героем: оба они люди веселые.

Не нужно рубить с плеча

Главная героиня сериала убеждена, что добро и справедливость должны всегда одерживать победу. Что касается Ивана Добронравова, то он отмечает, что не является столь категоричным, чтобы рубить с плеча, устанавливая справедливость на всей земле любой ценой.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

У него в жизни случались разные периоды, некогда он был молодым и горячим и не всегда мог до конца разобраться в происходящем. Теперь он понял, как это предстоит сделать и Вике, что на одну и ту же ситуацию нужно смотреть под разным углом.

Потому что однобокий взгляд может привести к ложному заключению о том, что в данном случае действительно является добрым и справедливым. То есть, перед принятием решения лучше сделать паузу, а не закусывать удила.

Вдохновлен своей профессией

Иван признался, что его работа является для него вдохновением, он ее очень любит. Ведь когда съемочная команда воплощает в жизнь тот или иной сценарий, она тем самым создает новый чудесный мир. Даже если история реальная, показывающая сегодняшний день, все равно на экране это уже совсем другой мир. В нем присутствуют вымышленные персонажи, которые подчиняются воле сценариста.

А актер выкладывает в роль частичку себя, свои мысли и идеи. И если они отзываются в зрителе – это большое счастье для него. Иван поделился, что для него самым удивительным является, когда он узнает, что под влиянием фильма или спектакля, в котором он играл, люди в чем-то меняют свою жизнь к лучшему. Иван Добронравов воспринимает это как настоящее чудо и видит в этом прекрасный повод для того, чтобы вдохновляться своей профессией.