Шариковый или аэрозольный дезодорант из листьев клена: рецепты натурального средства
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Дезодорант – необходимая вещь для жарких летних дней. Он помогает нам сохранять свежий и приятный запах тела. В наши дни в продаже можно встретить огромное количество антиперспирантов. Но в их состав часто входит химия, которая неполезна для кожи и здоровья. Поэтому лучше изготовить домашнее натуральное средство от пота своими руками. В статье мы поделимся рецептом шарикового или аэрозольного дезодоранта из листьев клена.
Чем полезны листья клена
Листья клена содержат вещества, которые обладают вяжущим действием. Поэтому их можно использовать в качестве сырья для домашнего дезодоранта. Они сужают поры и препятствуют появлению пятен пота на одежде.
В сочетании со спиртом или пищевой содой листья клена предотвращают появление неприятного запаха.
Готовим кленовый экстракт
Во всех рецептах основу дезодоранта составляет экстракт листьев клена. Для его приготовления вам понадобятся:
листья клена обыкновенного – 6 штук; вода – 100 мл.
Подготовьте разделочную доску, нож, чайное ситечко, маленькую миску и кастрюлю с крышкой.
Нарежьте листья полосками шириной 1 см. Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте в нее измельченные листья. Перемешайте массу и снимите емкость с огня. Накройте ее крышкой и дайте настояться 10 минут.
Процедите экстракт в миску через чайное ситечко, отожмите листья и остудите полученную жидкость до температуры тела.
Ингредиенты
На основе кленового экстракта можно приготовить спрей со спиртом или пищевой содой, а также шариковый дезодорант. Для всех вариантов вам понадобится кленовый экстракт и 5 капель эфирного масла грейпфрута или лайма.
Для спиртового спрея подготовьте 50 мл спирта, а для содового дезодоранта возьмите чайную ложку пищевой соды.
Для шарикового дезодоранта вам потребуется:
растительный крахмал – пара чайных ложек; пищевая сода – чайная ложка.
Для спрея вам понадобится флакон с распылителем, а для шарикового дезодоранта – использованный и очищенный контейнер из-под антиперспиранта с роликом.
Готовим спиртовой аэрозольный дезодорант
Возьмите по 50 мл спирта и охлажденного кленового экстракта. Добавьте эфирные масла. Перемешайте ингредиенты и разлейте через воронку по флаконам с распылителем. Хорошо закройте емкости.
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Делаем спрей с пищевой содой
Возьмите 100 мл еще теплого кленового экстракта и растворите в нем пищевую соду. Добавьте эфирные масла и перемешайте продукты. Разлейте полученную жидкость по флаконам с распылителем.
Готовим шариковый дезодорант
Добавьте в кастрюлю растительный крахмал и 100 мл кленового экстракта. Перемешайте продукты.
Поставьте смесь на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до сиропообразного состояния. Остудите массу до температуры тела, а затем добавьте пищевую соду и эфирные масла. Перемешайте ингредиенты.
Разлейте массу по пустым чистым емкостям из-под роликового дезодоранта и закупорьте их.
Несколько советов
У некоторых людей кожа в подмышечных впадинах негативно реагирует на применение спрея с пищевой содой. Это может сопровождаться жжением. В таком случае необходимо заместить содовый дезодорант на спиртовой.
Перед использованием средство необходимо взбалтывать, чтобы перемешать эфирные масла.
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