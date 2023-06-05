 

Шариковый или аэрозольный дезодорант из листьев клена: рецепты натурального средства

05.06.2023, 18:08, Разное
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Дезодорант – необходимая вещь для жарких летних дней. Он помогает нам сохранять свежий и приятный запах тела. В наши дни в продаже можно встретить огромное количество антиперспирантов. Но в их состав часто входит химия, которая неполезна для кожи и здоровья. Поэтому лучше изготовить домашнее натуральное средство от пота своими руками. В статье мы поделимся рецептом шарикового или аэрозольного дезодоранта из листьев клена.

Чем полезны листья клена

Листья клена содержат вещества, которые обладают вяжущим действием. Поэтому их можно использовать в качестве сырья для домашнего дезодоранта. Они сужают поры и препятствуют появлению пятен пота на одежде.

В сочетании со спиртом или пищевой содой листья клена предотвращают появление неприятного запаха.

Готовим кленовый экстракт

Во всех рецептах основу дезодоранта составляет экстракт листьев клена. Для его приготовления вам понадобятся:

листья клена обыкновенного – 6 штук; вода – 100 мл.

Подготовьте разделочную доску, нож, чайное ситечко, маленькую миску и кастрюлю с крышкой.

Нарежьте листья полосками шириной 1 см. Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте в нее измельченные листья. Перемешайте массу и снимите емкость с огня. Накройте ее крышкой и дайте настояться 10 минут.

Процедите экстракт в миску через чайное ситечко, отожмите листья и остудите полученную жидкость до температуры тела.

Ингредиенты

На основе кленового экстракта можно приготовить спрей со спиртом или пищевой содой, а также шариковый дезодорант. Для всех вариантов вам понадобится кленовый экстракт и 5 капель эфирного масла грейпфрута или лайма.

Для спиртового спрея подготовьте 50 мл спирта, а для содового дезодоранта возьмите чайную ложку пищевой соды.

Для шарикового дезодоранта вам потребуется:

растительный крахмал – пара чайных ложек; пищевая сода – чайная ложка.

Для спрея вам понадобится флакон с распылителем, а для шарикового дезодоранта – использованный и очищенный контейнер из-под антиперспиранта с роликом.

Готовим спиртовой аэрозольный дезодорант

Возьмите по 50 мл спирта и охлажденного кленового экстракта. Добавьте эфирные масла. Перемешайте ингредиенты и разлейте через воронку по флаконам с распылителем. Хорошо закройте емкости.

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Делаем спрей с пищевой содой

Возьмите 100 мл еще теплого кленового экстракта и растворите в нем пищевую соду. Добавьте эфирные масла и перемешайте продукты. Разлейте полученную жидкость по флаконам с распылителем.

Готовим шариковый дезодорант

Добавьте в кастрюлю растительный крахмал и 100 мл кленового экстракта. Перемешайте продукты.

Поставьте смесь на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до сиропообразного состояния. Остудите массу до температуры тела, а затем добавьте пищевую соду и эфирные масла. Перемешайте ингредиенты.

Разлейте массу по пустым чистым емкостям из-под роликового дезодоранта и закупорьте их.

Несколько советов

У некоторых людей кожа в подмышечных впадинах негативно реагирует на применение спрея с пищевой содой. Это может сопровождаться жжением. В таком случае необходимо заместить содовый дезодорант на спиртовой.

Перед использованием средство необходимо взбалтывать, чтобы перемешать эфирные масла.


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