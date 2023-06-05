 

«Нас отдали на растерзание, мы отдуваемся за всю Россию!»: жители Шебекино попросили Пригожина защитить их от ВСУ

05.06.2023, 18:00, Разное
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Жители Шебекинского городского округа Белгородской области обратились к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой спасти их от атак со стороны Украины. Письма обнародовала пресс-служба компании «Конкорд».

Шебекинцы рассказали, что ВСУ обстреливают город уже несколько дней. По их словам, горожане пребывают в ужасе, многие потеряли близких и родных. Кроме того, Шебекино и близлежащие села начали превращаться в руины.

«Евгений Викторович, только на вас у нас остается надежда, помогите нашим парням отстоять нашу границу», — сказано в одном из обращений.

«Нас отдали на растерзание, мы отдуваемся за всю Россию!», — говорится в другом письме, опубликованном пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что сокрытие информации о реальной ситуации в Белгородской области недопустимо. Он задался вопросом, зачем подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Артемовск, если российская сторона «шаг за шагом отдает куски» региона.


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