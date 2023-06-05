Мнение: Кого уважают в НАТО?

Чуть ли не главной новостью на лентах ТАСС, РИА «Новости», «Российской газеты» и пр,пр,пр. сегодня утром стало сообщение о том, что какой-то бывший НАТОвский клерк по имени Скотт Риттер на каком-то подкасте под названием US tour of duty заявил, что в НАТО ненавидят и не уважают Зеленского.

ТАСС, к примеру, цитирует экс-натовца: «"Зеленский, они (НАТО – прим. ТАСС) тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", – заявил Риттер. И добавил, что «украинский лидер "живет в вымышленном мире", питая несбыточные иллюзии по поводу вступления в альянс. "Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", – подчеркнул он…» (отсюда).

ТАСС, РИА «Новости», «Российской газеты» и пр,пр,пр., похоже, что-то недоговаривают, скрывают от народонаселения России всю правду о настроениях в НАТО. Этот Скотт Риттер, рассказав о том, кого в НАТО ненавидят и не уважают, не мог промолчать о том, кого в НАТО уважают и боготворят. Подозреваю, что бывший сотрудник НАТО рассказал, что в НАТО ценят и уважают президента России Владимира Путина, считают его величайшим стратегом и полководцем современности.

Если не Путина, кого еще могут уважать в НАТО? Не Ким Чен Ын же им уважать?

На архивном снимке 2021 года: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский, фотография отсюда.

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