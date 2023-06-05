 

Эндокринолог Гуреева рассказала о манной крупе, спорном продукте питания

05.06.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Манная крупа содержит клетчатку, сложные углеводы и важные питательные вещества. Молоко, основной ингредиент в ее рецептах, богато кальцием, витамином D и белком. Высокий уровень сахара в некоторых вариантах готовки манной каши является проблемой, говорит Антонина Гуреева.

Сладкая пища может привести к увеличению веса, ухудшению здоровья и другим проблемам. Вместо сахара для подслащивания манной каши можно использовать мед, кленовый сироп или свежие фрукты. Так как она изготавливается из пшеницы, то это может вызвать проблемы у людей с непереносимостью глютена. Также можно использовать растительные или обезжиренные заменители молока, чтобы сделать манную кашу более полезной. Свежие фрукты и ягоды придадут блюду дополнительную сладость и дополнительные питательные вещества.

Гуреева предложила вкусный вариант, который может быть как перекусом, так и частью сбалансированного завтрака. Ингредиенты: Мед или кленовый сироп, 14 чайной ложки ванилина или сахара, 14 чайной ложки соли. Свежие фрукты на выбор, например, клубника, яблоки, бананы или другие ягоды.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Мнение: Берём пример с Китая

05.06 / Мнение: О крупнейшем провале Запада со времён «холодной войны»… Просчитались?

05.06 / Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад

05.06 / Собянин представил лучшие проекты “Академии наук”

05.06 / Выяснили, что инфаркт чаще случается в понедельник

05.06 / Половые проблемы замучили

05.06 / Скрытый код обнаружен в популярных расширениях Chrome

05.06 / Zа Vойну: Сокращение население Украины. 1991-2023

05.06 / Мнение: Рост науки в странах БРИКС, как США подмяли под себя мировую науку и победа на олимпиаде по физике

05.06 / Мнение: Об украинской агентуре в России… Кого проморгали спецслужбы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика