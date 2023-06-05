Эндокринолог Гуреева рассказала о манной крупе, спорном продукте питания

Манная крупа содержит клетчатку, сложные углеводы и важные питательные вещества. Молоко, основной ингредиент в ее рецептах, богато кальцием, витамином D и белком. Высокий уровень сахара в некоторых вариантах готовки манной каши является проблемой, говорит Антонина Гуреева.

Сладкая пища может привести к увеличению веса, ухудшению здоровья и другим проблемам. Вместо сахара для подслащивания манной каши можно использовать мед, кленовый сироп или свежие фрукты. Так как она изготавливается из пшеницы, то это может вызвать проблемы у людей с непереносимостью глютена. Также можно использовать растительные или обезжиренные заменители молока, чтобы сделать манную кашу более полезной. Свежие фрукты и ягоды придадут блюду дополнительную сладость и дополнительные питательные вещества.

Гуреева предложила вкусный вариант, который может быть как перекусом, так и частью сбалансированного завтрака. Ингредиенты: Мед или кленовый сироп, 14 чайной ложки ванилина или сахара, 14 чайной ложки соли. Свежие фрукты на выбор, например, клубника, яблоки, бананы или другие ягоды.