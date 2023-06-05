 

Силуанов не верит, что США находятся в состоянии дефолта из-за работы печатного станка

05.06.2023, 17:45, Разное
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Антон Силуанов, глава Министерства финансов России, заявил, что США не объявят дефолт по своим долгам, потому что печатают валюту. По его словам, ситуация с госдолгом Соединенных Штатов – результат непродуманной политики.

Силуанов отметил, что “ситуация с распутыванием дефолтных историй” происходит почти каждый год. Маловероятно, что Америка объявит дефолт, потому что онf печатаtт собственную валюту и будtт делать это по мере необходимости. В интервью CGTN он заявил, что вопрос заключается в политическом регулировании.

Могут ли долг и дефицит увеличиваться сверх определенных пределов? Антон Силуанов отметил, что крупные страны на финансовых рынках мира «доигрались до того, что привели к росту инфляции во всем мире, напечатав деньги без меры».

Глава Министерства финансов заявил, что если Конгресс не поднимет потолок долга, то в начале лета будет объявлен дефолт. Переговоры между Белым домом и Республиканской партией в Конгрессе, контролирующей Палату представителей, продолжались несколько недель. Республиканцы требовали сокращения бюджета. 27 мая Белый дом достиг принципиального соглашения с республиканцами о повышении потолка. Джо Байден, президент США, объявил 29 мая, что достигнуто окончательное соглашение относительно повышения порога долга.


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