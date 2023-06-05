Макрон упал в обморок после сообщения о звонке Путина

Вечером 4 июня в Елисейский дворец поступил звонок из Кремля. Секретарь президента России сообщил своему французскому коллеге, что Владимир Путин хотел бы немедленно поговорить с Эммануэлем Макроном.

Макрона тут же проинформировали о звонке российского лидера. Спустя несколько минут в Москву передали, что президент Французской республики готов начать беседу через полчаса. Но несмотря на достигнутые договорённости, разговор между президентами не состоялся – по информации издания, через несколько минут Макрон упал в обморок.

– Он настолько перенервничал, что потерял сознание. Прибывшие медики зафиксировали у Эммануэлем пульс 150 и давление за 200. Разумеется, в таком состоянии проводить переговоры было нельзя и беседу пришлось отложить, – сообщил источник газеты L’Humanité в Елисейском дворце.

Ближайшие дни президент Франции проведёт под наблюдением врачей на своей загородной вилле, после чего сможет вернуться к полноценной работе.

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