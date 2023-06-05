Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес

На днях певица Слава опубликовала в своем микроблоге видео, в котором, сорвавшись на мат, послала некоторых российских исполнителей. Затронула она тех, кто, пожив за границей, так сказать, пошел на поклон к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Артистка заверила, что таким людям в России не место, а прощать их не нужно.

Как выяснилось позже, в момент записи видео звезда была подшофе, а ее директор удалил кадры с откровенным признанием. Потом певица вышла на связь, как она отметила, с похмелья и заверила, что от своих слов не отказывается. Правда, в новом видеообращении досталось еще и Ксении Собчак.

Слава припомнила журналистке побег через литовскую границу, а также наличие израильского гражданства. Более того, артистка вдруг заговорила о доме, который якобы есть у блондинки в Израиле. Высказывание звезды в адрес Ксении Собчак было довольно резким, ведь она приравняла ее к трусливым знаменитостям.

Ответ журналистки не заставил ждать. В своем микроблоге она открестилась от наличия недвижимости в Израиле, а также написала, что не понимает, о каком отъезде за границу идет речь.

“Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов”, – уколола в ответ певицу Ксения Собчак.