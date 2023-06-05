 

Тимьян и чеснок помогают от рака

05.06.2023, 16:45, Разное
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Сегодня количество людей, страдающих раковыми заболеваниями, оставляет много вопросов без ответа. Рак является одной из самых распространенных и смертоносных болезней, но нельзя терять надежду, так как у нас есть решение в виде растений.

Когда речь идет об укреплении иммунитета и борьбе с раковыми клетками, необходимо обратить внимание на зелень. Исследования показали, что некоторые растения обладают свойствами, которые способны снизить риск развития рака.

Многочисленные исследования показали, что благородный расш, корицыно-лиственный тимьян, чеснок, имбирь, брокколи, кукуруза, куркума и имбирь содержат антиоксиданты и фитохимические соединения, которые могут помочь в борьбе со свободными радикалами в организме, они предотвращают развитие рака.


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