 

Мнение: Убийственный «Мистер Сидр»

05.06.2023, 16:30, Разное
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В Ульяновской и Самарской областях произошла трагедия, которая по количеству жертву похожа на теракт:   за несколько дней сидр убил уже 12 человек. Все погибшие перед смертью пили яблочный сидр «Мистер Сидр».

Медик из больницы Димитровграда Ульяновской области рассказал прессе:

– У нас в реанимации мест немного, все заполнены. Люди просто слепнут, а потом умирают. Очень страшно. Одна из отравившихся – 16-летняя девочка, выпивала вместе с 25-летней сестрой. За жизнь несовершеннолетней боремся, а сестра выпила больше – к сожалению, спасти ее не удалось. Ночью умерла пара – муж с женой, утром еще одна пара…. (отсюда).

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК – оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по этой статье УК – до 10 лет колонии.

По данным следствия, смертельный напиток производили на улице Гаражной в посёлке Винтай Красноглинского района Самарской области. Предприниматель, организовавший производство убийственного сидра, задержан.

По предварительной версии, в сидр попал смертельный метанол вместо безопасного этанола.

Не удивлюсь, если выясниться, что приоритетная версия следствия – этанол заменили на  метанол  украинские диверсанты. Хотя в настоящем сидре не должно быть ни этанола, ни тем более метанола.

На снимке: производство напитка «Мистер Сидр» в поселке Винтай, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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