В мае индекс активности в сфере услуг в России снизилась на 1,6 процентных пункта

По данным S&P Global, индекс деловой активности российского сектора услуг в мае снизился с 55,9 до 54,3 (в апреле он составлял 55,9). Значение 50 и более пунктов означает рост деловой активности, в то время как показатель ниже этого значения указывает на замедление темпов.

В S&P Global значение показателя для сферы услуг РФ прокомментировали тем, что это свидетельствует о постоянном росте объемов производства. Аналитики сообщают, что, несмотря на снижение деловой активности, производство в секторе услуг немного увеличилось.

S&P Global также отметила в своем майском выпуске, что общий производственный индекс Российской Федерации, который включает в себя отслеживание деятельности и в обрабатывающих сферах промышленности и в сфере услуг, составил 54,4 пункта по сравнению с 55,1 в апреле.