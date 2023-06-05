«Мулл», «мужчиний» и «судьяк» – в Госдуме представили альтернативу феминитивам

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию разработал законопроект, предлагающий заменить феминитивы на их мужские аналоги.

Инициатива стала продолжением кампании по защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов.

– Феминитивы, являясь продуктом западной мысли и инструментом западной пропаганды, оказывают такое же отрицательное влияние на чистоту русской речи, как и иностранные заимствования, индоктринируя враждебные нарративы в менталитет рядовых россиян, – говорится в тексте законопроекта.

Прежде всего будут пересмотрены слова, «представляющие стратегическое значение для нынешнего контекста развития страны и общества». Так, в русском языке появятся торговель, арм, судьяк и мужчиний, а религиозная жизнь обогатится такими словами как мулл, евхарист и церк.

В профильном комитете Госдумы полагают, что даже уже существующие в русском языке феминитивы действуют «разлагающим образом» и «разрушают образ настоящего мужчины – защитника, воина, борца».

– Куколды, фембои, рокеры, эмо, баркашовцы – все эти модные сегодня у молодежи субкультуры суть не что иное, как результат общей феминизации молодых людей, которые, вместо того, чтобы идти в армию, церковь или тюрьму, сидят на форумах, в пейджерах (имеются в виду мессенджеры) и читают всякую дрянь, – пояснил председатель комитета Сергей Карбышев.

По его словам, если молодые парни и девушки будут видеть меньше феминитивов в интернете, это укрепит их маскулинность и поможет им стать «настоящими патриотами своей страны».

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