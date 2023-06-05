 

У американцев появился робот-пчела

05.06.2023, 15:26, Разное
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Американские инженеры разработали робота-пчелу, который может использоваться в поисковых операциях. Новинка, созданная в Робототехнической лаборатории Университета Гарварда, может искать цели в опасных и труднодоступных местах.

Робот-пчела имеет размер среднего насекомого и летает с помощью крыльев, которые поддерживают его в полёте. Он может пролетать сквозь узкие щели и легко маневрировать среди предметов.

Основной целью нового робота является поиск целей в зонах, где обычно действуют не многие поисковые группы, например, в горах, джунглях, пустынях и т.п. В особенности, робот-пчела может быть полезной для спасательных операций, охраны природы и мониторинга окружающей среды.

Разработчики надеются, что новинка станет незаменимым инструментом в спасении жизней и сохранения планеты. Однако, они также признают, что еще много работы необходимо сделать, чтобы робот был полностью автономным и можно было использовать его в реальных поисковых миссиях.


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