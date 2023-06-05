В ЕС предлагают маркировать любой контент, созданный искусственным интеллектом

Заместитель директора Европейской комиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕК предлагает маркировать любой контент в Интернете,, созданный с помощью искусственного интеллекта.

“Мы бы хотели, чтобы платформы разработали способ маркировки своих продуктов, чтобы даже самые невнимательные пользователи могли сразу понять, что они сделаны роботами”, – заявила Юрова. Она также предложила платформам разработать технологии для маркировки содержимого нейронных сетей и идентификации продуктов на их основе.

Немногим ранее Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, выступила с ежегодной речью в парламенте страны перед уходом законодателей ушли на летние каникулы. Ее речь была посвящена искусственному интеллекту и нейронным сетям с акцентом на революционные аспекты этих технологий.