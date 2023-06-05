 

В ЕС предлагают маркировать любой контент, созданный искусственным интеллектом

05.06.2023, 15:10, Разное
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Заместитель директора Европейской комиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕК предлагает маркировать любой контент в Интернете,, созданный с помощью искусственного интеллекта.

“Мы бы хотели, чтобы платформы разработали способ маркировки своих продуктов, чтобы даже самые невнимательные пользователи могли сразу понять, что они сделаны роботами”, – заявила Юрова. Она также предложила платформам разработать технологии для маркировки содержимого нейронных сетей и идентификации продуктов на их основе.

Немногим ранее Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, выступила с ежегодной речью в парламенте страны перед уходом законодателей ушли на летние каникулы. Ее речь была посвящена искусственному интеллекту и нейронным сетям с акцентом на революционные аспекты этих технологий.


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