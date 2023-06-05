Кухонная доска становится причиной образования микропластика

Кухонная доска – это один из неотъемлемых элементов кухни любой хозяйки. Она позволяет значительно упростить процесс приготовления пищи, делает его более безопасным и гигиеничным. Тем не менее, недавние исследования показали, что ее использование может привести к образованию огромного количества микропластика.

По данным исследования, проведенного учеными из Канады, использование кухонной доски в течение года может привести к появлению до 79 миллионов частиц этого материала. Так происходит из-за того, что доска постепенно разрушается и при этом высвобождаются мельчайшие частицы пластика.

Микропластик является одним из самых серьезных загрязнителей нашей планеты. Он проникает в организмы животных и человека с пищей, что может привести к серьезным заболеваниям. Именно поэтому использование кухонной доски, которая способствует образованию микропластика, представляет собой не только проблему личной гигиены, но и глобального экологического значения.

Для того, чтобы снизить количество микропластика, образующегося из-за использования кухонной доски, необходимо применять изделия из более безопасного материала. Например, можно использовать доски из натурального дерева, стекла или нержавеющей стали. При этом следует периодически менять их.