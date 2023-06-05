Составлен рейтинг лучших стран и городов для стартапов

В ежегодном рейтинге стартап-экосистем StartupBlinks РФ сохранила 29-е место в 2023 году. Москва опустилась на одно место до 30-го. В первую пятерку вошли США, Великобритания и Израиль, за ними следуют Канада, Швеция. Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон вошли в пятерку лучших городов. Лондон занимает третье место среди лучших городов.

Данное исследование, охватывающее 1 000 городов в 100 странах, проводится с 2017 года. Рейтинг определяется по общему индексу, основанному на трех категориях показателей, включая количественные данные (число коворкинг-пространств, количество акселераторов и т.д.).

В 2022 году РФ заняла 29-е место, опустившись на 12 позиций по сравнению с 2021 годом. Основной причиной падения стало проведение СВО на Украине. В последнем отчете агентства подчеркивается, что РФ по-прежнему занимает стабильное положение, возможно, благодаря как возрождению отечественного стартап-сектора после шока прошлого года, так и тому, что отток технических специалистов и предпринимателей из РФ не успел повлиять на рейтинг.

Количество российских экосистем, включенных в индекс Agencys, в последние годы сократилось: С 16 в 2021 году до всего лишь 6 в 2023 году. В 2022 году было заключено 33 сделки с российскими стартап-компаниями по сравнению со 136, которые были в 2021 году. Объем финансирования составил 288,8 млн долларов и сократился почти в три раза (858,8 млн долларов в 2021 году).

Согласно отчету, Российская Федерация уже много лет пытается открыть свою экосистему стартапов для международного рынка. Однако текущий геополитический климат сделал ее еще более закрытой. Crunchbase сообщает, что глобальное финансирование стартапов в 2022 году упало на 30 процентов до 413 миллиардов долларов. В первом квартале 2023 года этот показатель составил 76 миллиардов долларов (снижение на 53% по сравнению с первым кварталом 2022 года).