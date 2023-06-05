Разработчики игры «Смута» решили перенести сюжет в 2023 год

Разработчики многообещающей отечественной игры «Смута» сообщили, что решили радикально переделать сюжет – отныне события будут происходить в 2023 году.

По словам главы компании, такая идея пришла ему в голову во время чтения новостных лент.

Представитель фирмы рассказал, что придётся переделать оружие и систему боёв, а вот игровой мир радикальным переработкам не подвергнется – многие места в России не слишком изменились с 17 века.

– В конце концов, кому вообще интересны игры про Средневековье? Я не слышал ни про одну успешную или хотя бы минимально интересную игру, где сюжет касался бы тех времён, – говорит он. – Совсем другое дело – разработать игру про боевой конфликт в наше время, в первой половине 21 века. Вот это свежая и хорошая идея.

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