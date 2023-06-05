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ОДК-Сатурн и Волковский театр продолжают социально-культурное партнерство

05.06.2023, 12:12, Новости
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Предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова продолжают социально-культурное партнерство.

Новое соглашение, согласно которому работники предприятия станут постоянными зрителями новых и уже полюбившихся спектаклей, стороны подписали в минувшее «театральное» воскресенье.

Церемония состоялась 4 июня в Рыбинском драматическом театре. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн, Герой труда России Виктор Поляков и художественный руководитель Волковского театра, народный артист России Валерий Кириллов.

Рыбинских моторостроителей ждут спектакли и творческие встречи, как в Ярославле, так и на импровизированных и профессиональных площадках в Рыбинске, в том числе в рамках специальных фестивальных событий. Творческий персонал театра сможет принять участие в организации и проведении значимых для ОДК-Сатурн культурно-массовых мероприятий.

– Для нас это важное событие. Поддерживая партнерство с Волковским театром, мы следуем культурной традиции, заложенной десятилетия назад легендарным директором нашего предприятия Павлом Деруновым. Думаю, у нас все получится. Планируем организовать просмотры спектаклей в парк-отеле «Спасское» и на заводской площадке, в рыбинском театре и, конечно, на сцене Первого русского, – сказал Виктор Поляков.

Предприятие ОДК-Сатурн, работающее в сфере высоких технологий и выполняющее стратегические государственные задачи, и Волковский театр – первый русский профессиональный театр, имеющий статус особо ценного объекта культурного наследия, связывают давние контакты. Стороны впервые договорились о сотрудничестве в 2016 году, продлили действие соглашения в 2020 году, а в 2023-м – открыли его новую страницу.

– Театр как искусство должен будить чувства. Для артистов полный зрительный зал означает, что мы нужны. Мы нужны как театр, который каждый вечер напоминает человеку, что он человек. Мы готовы пригласить в наш театр на премьеры, быть ближе – в Рыбинске, прийти в цех. Такой обмен только обогатит нас. Надеемся на плодотворный дружеский союз между творческим коллективом Первого русского театра и ОДК-Сатурн, – сказал Валерий Кириллов.

После подписания соглашения зрители увидели спектакль «От Некрасова до Некрасова». Постановка в жанре фолк-рок мюзикла, построенная на произведениях Николая Алексеевича Некрасова, посвящена 200-летию со дня рождения поэта-земляка.




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