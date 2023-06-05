Скандалы: Самарский миллионер против Хинштейна

Друг Ефанова и экс-мэр Жигулевска подал на парламентария в суд

Экс-финансист в аппарате ЛДПР, экс-мэр Жигулевска и бизнесмен, некогда связанный с «АвтоВазом» Александр Курылин подал иск в отношении депутата ГД РФ Александра Хинштейна. Об этом последний сообщил в своем тг-канале, не уточняя, впрочем, формулировок искового заявления.

— Он требует опровергнуть факт дачи им взятки Ефанову (в которой я впрямую его не обвинял), а также попытки передать «под меня» деньги (которых я не получал).

Свои «моральные страдания» этот кристально чистый человек, ранее уволенный со службы по требованию прокурора, оценил в 3 млн руб, — сообщил депутат.

Курылина он при этом называет миллионером, а также «другом и наперсником лишенного полномочий «золотого» председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова».

Г-н Хинштейн напоминает, что «уличил г-на Курылина в передаче судье Ефанову дорогостоящей иномарки «Toyota Sequoia» в личное пользование».

— Взятка это или что-то иное (учитывая, что фирмы Курылина — являлись поставщиками 6-й кассации и регулярно участвовали в судах, ей подотчетных) — решат уполномоченные на то органы. Проверки продолжаются, — уточнил депутат.

Ранее парламентарий отправлял запросы в органы прокуратуры с требованием проверить факт пользования Ефановым люксового внедорожника «Toyota Sequoia» стоимостью в 10 млн рублей. Он был предоставлен компанией, связанной с Александром Курылиным.

Ефанов и Курылин объяснили этот факт договором аренды от 2019-го года: глава 6-й кассации арендовал иномарку для личного пользования. Хинштейн при этом выяснил, что судья не указывал ее в ежегодных декларациях об имуществе и доходах. И счел это нарушением антикоррупционного законодательства и кодекса судебной этики.

Региональный СУ СК РФ дважды отказывал в возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки машиной. Проверки проводились по запросу самого Курылина, опровергавшего таким образом информацию о даче взятки машиной.

Позднее он заметил, что Ефанову это не помогло: ВККС приняла решение о досрочном прекращении полномочий председателя 6-го кассационного суда. Облпрокуратура же во второй раз отменила отказное постановление.

Фамилия Курылина также фигурирует в тг-канале Хинштейна и в связи с якобы имевшей место быть попыткой дачи взятки лично депутату. Об этом он писал 12 мая.

— Не дожидаясь конца проверок, друг Ефанова и один из фигурантов скандала, владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин попытался дать взятку, чтобы выйти сухим из воды. Деньги предназначались… мне, — утверждал парламентарий.

По словам Хинштейна, посредником выступал некий юрист Мамонтов, утверждавший, «что «закроет» все вопросы со мной, как с главным инициатором проверок, а также с сотрудниками облпрокуратуры». Услуги депутата и правоохранителей, по информации Хинштейна, якобы были оценены в 50 тысяч евро.

— Однако в ходе переговоров Курылин, видимо, заподозрил что-то неладное и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения, — утверждал Хинштейн.

Дальнейшие переговоры Курылина с Мамонтовым велись под контролем силовиков и при передаче денег последнего задержали. Мамонтов признался, что решил заработать на конфликте сторон, полученные деньги, по мнению депутата, «мошенник, естественно, планировал присвоить». Вину он полностью признал и сейчас находится под домашним арестом.

Александр Курылин — уроженец Тольятти. Бизнесом занялся после службы в армии в 1990 году. Тогда же вступил в ЛДПР, где дорос до финансиста в центральном аппарате ЛДПР (1992-1997 годы).

Был знаком с президентом «АвтоВАЗа» Виталием Вильчиком. По данным The Moscow Post, Курылин более года отработал директором по поставкам автомобилей и запчастей к ним «АвтоВАЗа».

Этот опыт помог ему создать собственную компанию «Тон-Авто», торговавшую в том числе японскими внедорожниками. Тогда же он якобы получил прозвище «Саша Лексус».

В 2008 году Курылин избрался на 5 лет мэром Жигулевска. Тогда он засветился в скандале с «РусГидро», требуя с Жигулевской ГЭС 140 млн рублей платы за эксплуатацию двух объектов землепользования. Но самарский арбитраж в иске отказал.

Как выяснил «БВ» с 19 мая Александр Курылин снова числится руководителем нескольких компаний по продаже авто. В некоторых из них он также является учредителем, в других учредитель — его супруга Светлана. Самая старая и прибыльная компания — АО «Тон-Авто», в котором Курылин некогда был учредителем. Она занимается оптовой торговлей авто с 1999 года. Выручка за 2022 год составила 3,2 млрд рублей (снижение на 48%), чистая прибыль — 342 млн рублей (снижение на 8%).

В пул компаний в Самарской и Ульяновской областях семьи Курылиных также входят: ООО «Лант» (выручка за прошлый год 2,2 млрд рублей), ООО «Тон-авто» (1,9 млрд рублей), «Авто-планета» (411,7 млн рублей), «УК Сервис Тон-Авто» (257 млн рублей), «Авто-Дом» (43,5 млн рублей), «Автор» (5 млн рублей).

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”