 

“Не смогла остановиться” – вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам

05.06.2023, 13:11, Разное
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“Когда проходит молодость, // Длиннее ночи кажутся”, – эти строчки из ставшего песней знаменитого стиховорения 1946 года Алексея Фатьянова вспоминаются, когда узнаешь, чем по ночам занимается овдовевшая Елена Этуш.

“Перед сном, по обыкновению, лазила по интернету, – рассказала Елена Евгеньевна. – И вдруг, уж не знаю почему, напомнил мне интернет вот об этом фильме. Включила – и не смогла остановиться. Полночи пролетело, как один миг”.

Речь идет про сегодня редко демонстрируемую комедийную картину Нерсеса Оганесяна “Невеста с севера”. Она была снята в 1975-м. Владимиру Этушу в ту пору исполнилось уже 53 года, он уже дважды был разведен, а его дочь отметила 20-летие. А Елена Этуш тогда еще ходила в начальные классы школы и представить не могла, как сложится ее жизнь.

“Этот фильм – просто гимн СССР. Он повествует о том времени, когда мы не были разделены границами, а были все вместе. Я, ты, он, она, вместе – целая страна! – говорит вдова. – Может, это уже старость ко мне подкралась, не знаю, но таких фильмов сейчас нет. Нет, и все. Хоть убейте”.

Про старость вдова, конечно, зря – ей всего 58 лет и она еще ого-го!


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