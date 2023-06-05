В эпоху мезолита женщины тоже подвергались насилию

Одной из самых интересных находок археологии в Северной Италии стали останки женщины эпохи мезолита, которая стала жертвой доисторического насилия. Этот артефакт делает актуальной проблему насилия против женщин уже несколько тысячелетий.

Останки женщины были найдены в пещере Монте Бонелло близ города Арагно в Пьемонте, и ее возраст составил более 7 тысяч лет. После проведения анализов стало ясно, что она была убита в результате насильственных действий. Ее останки были разорваны на части, что указывает на то, что погибшая была избита до смерти.

Исследователи указывают, что жертва была молодая женщина. Ее смерть была насильственной, и она стала жертвой грубого, бесчеловечного обращения мужчин. Хотя точная причина смерти не может быть установлена, но данный факт является поводом для размышлений о динамике социальных отношений и насилия против представительниц слабого пола.