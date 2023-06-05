WhatsApp получил совершенно новую функцию

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность добавить iPad в качестве дополнительного устройства в учетную запись. Об этом рассказал портал WABetaInfo.

Бета-версия WhatsApp 2.23.12.12 содержит новую функцию. В некоторых регионах она доступна в Google Play. Привязка к iPad расширяет возможность синхронизации аккаунта WhatsApp на нескольких устройствах одновременно. Первые мультиплатформенные аккаунты появились в версии мессенджера для iOS в начале 2023 года.

Пользователь может связать до 4 устройств, включая основное устройство. WABetaInfo сообщает, что эта функция станет общедоступной только после выхода приложения WhatsApp для планшетов Apple. Несмотря на то, что оно находится в разработке, точная дата пока держится в секрете.