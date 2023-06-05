Красный – классика, зеленый – дань моде: 5 цветов обуви, которые сочетаются с белым платьем

Белое платье является красивой, стильной и действительно восхитительной одеждой, которая заслуживает внимание. Есть множество различных оттенков белого, которые сейчас в моде.

Независимо от того, носите ли облегающее или же струящееся платье, однако, обувь может как украсить, так и испортить внешний вид.

Независимо от того, носите кроссовки, сандалии, туфли на каблуках, балетки или же ботинки, нужно правильно выбрать оттенок, чтобы выглядеть действительно восхитительно. Вот некоторые цвета обуви, которые отлично сочетаются с белым платьем.

Белая

Такая обувь выглядит просто превосходно и помогает завершить монохромный образ. Это позволяет выглядеть действительно роскошно.

Монохромный образ может показаться достаточно простым, но при этом можно получить действительно универсальный наряд. Можно использовать самые различные аксессуары разных цветов для создания привлекательного образа.

Хорошо будет смотреться красный шелковый шарф, синее ожерелье и сиреневая сумочка. Это позволит в полной мере воспользоваться всеми преимуществами цветового круга. Также можно выбрать серебряные или золотые украшения.

Различные отделки и текстуры помогут добавить наряду особую глубину. Кожа, металлик, блестки, перья, а также различные прозрачные вставки помогут выглядеть просто потрясающе.

Полностью белый наряд будет хорошо смотреться вместе с джинсовой курткой или блейзером.

Зеленый

Обувь совершенно любого оттенка зеленого очень хорошо смотрится вместе с белым платьем.

Интересно смотрятся мятные тона, лаймовый цвет. Также можно выбрать неоновые туфли.

Все это красиво смотрится вместе с белым платьем, так как можно создать действительно удивительный контраст.

Черный

Белый просто идеально сочетается с черным. Такие сочетания мы достаточно часто видим в природе.

Белое мини или миди платье отлично будет смотреться вместе с черными туфлями. Также отлично выглядят черные кроссовки вместе с белыми шнурками.

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Чтобы сделать образ еще более гармоничным, стоит добавить красивые аксессуары. Хорошим дополнением образа станут черные солнцезащитные очки, ремень, сумочку или кожаную куртку.

Обувь телесного цвета

Это отличное решение для создания красивого минималистичного образа. Обувь телесного цвета визуально удлиняет ноги, а также отлично сочетается вместе с белым платьем.

Пара ковбойских сапог коричневого или бежевого цвета станет идеальным вариантом для создания гармоничного образа.

Интересно также смотрятся туфли на высоких каблуках или платформе и босоножки с ремешками. Это довольно интересное и стильное решение, которое точно не останется незамеченным.

Красный

Это красивый и смелый цвет, который придает образу притягательность. В сочетании с белым он выглядит действительно фантастически и помогает выделиться.

Красный является сексуальным, страстным и просто фантастическим. Это отличное решение для дополнения простого и непринужденного белого.

Классическая красная помада или рубиновые серьги помогают добавить создаваемому образу нотку утонченности. Можно выбрать как темные и насыщенные, так и более светлые тона.