 

Диагностировать шизофрению теперь будут по-новому

05.06.2023, 11:40, Разное
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Новый метод диагностики шизофрении, разработанный российскими учеными, позволяет более точно определить данный психический недуг, и тем самым провести эффективное лечение. Важно понимать, что шизофрения может вызывать серьезные проблемы в повседневной жизни пациента и представлять опасность для окружающих.

Улучшение качества лечения данного расстройства является очень важной задачей для медицины в целом, так как заболевание с каждым годом становится все более распространенным.

Российские ученые разработали новый метод диагностики шизофрении. Он основан на нейрофизиологических методах, позволяющих получить дополнительную информацию о состоянии мозга и связях между его различными частями. Метод прошел успешные тесты на большом количестве пациентов и значительно улучшит качество диагностики и лечения. Благодаря нему, врачи смогут более точно определить наличие шизофрении и подобрать эффективное лечение. В результате терапии пациенты будут иметь больше шансов на восстановление и повышение качества жизни.


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