Первые в мире роды после трансплантации матки, проведенной с помощью роботизированной хирургии



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Здоровый мальчик ростом 49 сантиметров и весом 3 100 граммов был рожден с помощью планового кесарева сечения в четверг, 25 мая 2023 года. Новоиспеченной маме 35 лет, донором матки стала родственница женщины. Все участники этого эксперимента чувствуют себя хорошо.

Роботизированная хирургия значительно менее инвазивна, чем традиционная открытая хирургия. При использовании роботизированной хирургии риски инфекций и кровотечений ниже, а пациенты быстрее встают на ноги.

Метод предполагает введение камер и роботизированных манипуляторов с прикрепленными к ним хирургическими инструментами через небольшие входные отверстия в нижней части живота. Затем хирурги управляют роботизированными руками с помощью инструментов, напоминающих джойстики на консолях, где они могут одновременно просматривать мобильные трехмерные изображения и работать с высокой точностью.

Трансплантация была проведена шведскими учеными из Гетеборгского университета в октябре 2021 года. У донора матка освобождалась поэтапно с помощью роботизированной хирургии. Затем матку ввели в таз будущей матери через небольшой разрез, затем пришили его к влагалищу и поддерживающей ткани.

Десять месяцев спустя эмбрион, созданный путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), был помещен в пересаженную матку, а через несколько недель была подтверждена беременность. Будущая мать чувствовала себя хорошо на протяжении всей беременности, которая завершилась плановым кесаревым сечением на 38-й неделе.