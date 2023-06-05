 

Первые в мире роды после трансплантации матки, проведенной с помощью роботизированной хирургии

05.06.2023, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


1
минута

Здоровый мальчик ростом 49 сантиметров и весом 3 100 граммов был рожден с помощью планового кесарева сечения в четверг, 25 мая 2023 года. Новоиспеченной маме 35 лет, донором матки стала родственница женщины. Все участники этого эксперимента чувствуют себя хорошо. 

Роботизированная хирургия значительно менее инвазивна, чем традиционная открытая хирургия. При использовании роботизированной хирургии риски инфекций и кровотечений ниже, а пациенты быстрее встают на ноги. 

Метод предполагает введение камер и роботизированных манипуляторов с прикрепленными к ним хирургическими инструментами через небольшие входные отверстия в нижней части живота. Затем хирурги управляют роботизированными руками с помощью инструментов, напоминающих джойстики на консолях, где они могут одновременно просматривать мобильные трехмерные изображения и работать с высокой точностью.

Трансплантация была проведена шведскими учеными из Гетеборгского университета в октябре 2021 года. У донора матка освобождалась поэтапно с помощью роботизированной хирургии. Затем матку ввели в таз будущей матери через небольшой разрез, затем пришили его к влагалищу и поддерживающей ткани.

Десять месяцев спустя эмбрион, созданный путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), был помещен в пересаженную матку, а через несколько недель была подтверждена беременность. Будущая мать чувствовала себя хорошо на протяжении всей беременности, которая завершилась плановым кесаревым сечением на 38-й неделе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Собянин представил лучшие проекты “Академии наук”

05.06 / Выяснили, что инфаркт чаще случается в понедельник

05.06 / Половые проблемы замучили

05.06 / Скрытый код обнаружен в популярных расширениях Chrome

05.06 / Zа Vойну: Сокращение население Украины. 1991-2023

05.06 / Мнение: Рост науки в странах БРИКС, как США подмяли под себя мировую науку и победа на олимпиаде по физике

05.06 / Мнение: Об украинской агентуре в России… Кого проморгали спецслужбы?

05.06 / Мнение: Почему Украина не Германия

05.06 / Месси объявил о своём переходе в «Зенит»

05.06 / Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика