 

Dolce & Gabbana продолжит бесплатно поставлять футболки Владимиру Зеленскому

05.06.2023, 11:33, Разное
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Глава дома моды Dolce & Gabbana Стефано Габбана подтвердил, что в текущем году продолжит бесплатно снабжать Владимира Зеленского гуманитарной помощью в виде футболок.

В 2022 году он подарил украинскому лидеру одежду на сумму 22 миллиона евро.

Чаще всего украинского лидера можно видеть в футболках моделей Patriot и Kinslayer стоимостью в 42 тысячи евро. По словам Стефано Габбаны, у Зеленского около 30 таких футболок на все случаи жизни. Также политик часто выступает перед публикой в брендовых штанах Invader 2014 и кроссовках Bugsmasher стоимостью в 110 и 92 тысяч евро соответственно. По словам главы дома моды, Dolce & Gabbana продолжит работать над линейками представительской одежды в стиле Military для лидеров Польши, Прибалтики и Казахстана.

– Владимир [Зеленский] произвёл настоящую революцию в мире моды, – говорит Габбана. – Раньше на переговоры с монархами в Европе иностранные лидеры прибывали в деловых костюмах, но президент Украины не скован рамками условности. Он одевается стильно и комфортно, так, чтобы ему было удобно даже в случае, если по Букингемскому дворцу нанесут ракетный удар во время его визита туда. И я рад, что он покупает вещи не на рынке на Троещине, а предпочитает брендовую одежду от моей фирмы. В ней сочетается воинственность, стиль и эксклюзивное качество.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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