 

Samsung признал наличие раздражающей проблемы в камерах своих флагманов

05.06.2023, 11:22, Разное
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На официальном сайте польского комьюнити Samsung появилось сообщение, в котором компания признала и пообещала исправить проблему фиктивного размытия на фотографиях, сделанных флагманскими телефонами Galaxy S23 Plus и S23. Об этом сообщило издание WCCFTech.

В марте 2023 года была обнаружена проблема с устройствами Samsungs, она проявляется в размытии изображений при фотографировании объектов на близком расстоянии. Известно, что ошибка затрагивает только некоторые модели Galaxy S23 и S23 Plus.

«При тестировании возможностей камер S23 или S23 Plus пользователи могли заметить, что при съемке крупным планом область вокруг объекта может выглядеть немного размытой. Это происходит потому, что широкоугольная камера на S23 и S23 Plus обладает яркой апертурой для большей эффективности в темноте. Но при определенных настройках фокуса данное свойство также может сделать фон фотографий немного размытым», – заявили в Samsung.

Производитель заверил в своем блоге, что будущие обновления программного обеспечения устранят эту проблему. До этого момента Samsung дал несколько рекомендаций по съемке. Компания предлагает повторно сфотографировать размытые объекты с большего расстояния, также следует попробовать сделать снимок еще раз, держа телефон вертикально, а не горизонтально.


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