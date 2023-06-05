Zа Vойну: Вы меня еще вспомните!

Спасибо неизвестному герою! Наверняка попаданец из будущего.

Менеджер Сяо Мин работающий в "Али Экспресс" попадает в прошлое и предупреждая военных, которые успешно давят мятеж на площади Тянаньмэнь, меняет ход истории, в результате чего весь мир начинает жить в альтернативной временной линии, где Китай не распался и КПК до сих пор у власти.

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