Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств

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05.06.2023, 10:37, Разное
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Пару недель назад экс-супруг знаменитой певицы спровоцировал слухи о новом романе. Дмитрий Исхаков опубликовал свежий снимок, на котором изображен с Софьей Синицыной – матерью ребенка Павла Табакова. В кадре фотограф и актриса изображены в свадебных нарядах. Поклонники подумали, что бывший Полины Гагариной просто утроил фотосессию для звезды театра и кино.

Однако позже на странице Дмитрия Исхакова появились новые кадры – и уже далеко не рабочие: то он держит Софью Синицыну за колено, то обнимает. В общем, публика стала предполагать, что между знаменитостями все-таки что-то есть. Правда, никто из участников этой истории до сих пор так и не высказался по поводу возможного романа.

Встречается фотограф с актрисой или нет, остается только догадываться. Однако, кажется, это не мешает ему общаться с другими представительницами прекрасного пола. Ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что бывший муж Полины Гагариной появился на сайте знакомств. Профиль с фотографиями Дмитрия Исхакова, правда, почему-то под другим именем – Алекс.

Можно было бы предположить, что кто-то просто-напросто опубликовал анкету со снимками фотографа. Но, судя по галочке у имени, профиль подтвержден. Да, и указанные там ссылки на соцсети ведут на аккаунты экс-супруга Полины Гагариной.


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