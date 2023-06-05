 

Гепатолог Южнова выделила 6 ранних признаков заболевания печени, связанных с алкоголем

05.06.2023, 10:05, Разное
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Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем, имеет несколько стадий, а для появления симптомов необходимо серьезное повреждение печени. Гепатолог Алла Южнова отметила, что употребление алкоголя может вызвать алкогольную жировую болезнь.

Южнова пояснила о “ранних симптомах”, это: боль в животе, потеря аппетита, усталость, чувство тошноты, диарея, общее недомогание. Их можно охарактеризовать как “довольно расплывчатые” симптомы, тем более что они объясняются многими причинами.

При усилении повреждения печени могут возникать следующие симптомы: Кожа желтеет, белки глаз также становятся желтыми, скопление жидкости может вызвать отеки лодыжек и стоп, а также отеки ног, отек брюшной полости из-за скопления жидкости, высокая температура и озноб, зуд кожи, выпадение волос, ногти и кончики пальцев рук изогнуты необычным образом, красные ладони с пятнами, потеря веса на значительную величину, мышечная слабость и вялость, скопление токсичных веществ в мозге может вызвать спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном и изменения личности, внутреннее кровотечение может вызвать рвоту кровью и черный дегтеобразный стул, кровоточивость десен, кровотечения из носа или частые синяки – все это признаки склонности к повышенному кровотечению и синякам.


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