«Никто не ходит в кино» — итальянские кинотеатры не могут восстановиться после пандемии

После пандемии коронавируса итальянский кинематограф столкнулся с серьёзными проблемами: кинотеатры закрываются один за другим, зрители неохотно идут в «опасные» кинозалы на «немодные» киносеансы, а новым картинам далеко до Федерико Феллини, рассказывает France info. Многим владельцам кинотеатров приходится искать новое применение помещений, чтобы остаться на плаву, а специалисты отрасли призывают финансировать «более интересные фильмы».

В Риме идёт настоящий мор. За последние годы один за другим закрываются кинозалы: с 2019 года посещаемость сократилась почти на 50 процентов. Итальянская киноиндустрия, которая и до пандемии была не в лучше форме, не может восстановиться после карантинов.

ИТАЛЬЯНЕЦ: Я был в кинотеатре вчера вечером, в зале сидело лишь 15 человек. Больше никто не ходит в кино. Оно и правда вышло из моды — наверное, дома у нас слишком много экранов.

ИТАЛЬЯНКА: Молодёжь больше не ходит в кино. У них есть интернет и платформы, где можно скачать фильмы. Мы все отвыкли ходить в кинотеатры.

ДРУГОЙ ИТАЛЬЯНЕЦ: Я думаю, что в Италии больше нет таких выдающихся режиссёров, как раньше. Итальянское кино меня больше не впечатляет.

Немногим районным кинотеатрам, которые продолжают работать, пришлось придумать новый подход. Так что сегодня здесь проходят не обычные сеансы, а обсуждения кино. Такие мероприятия проводят в начале недели, когда кинотеатр зарабатывает меньше всего. На этот раз зал полон. Подобные мероприятия приносят такой же доход, как и обычные сеансы, чего теперь практически никогда не случается.

За два года владелец кинотеатра Caravaggio Джино Дзагари потерял половину зрителей, что вынудило его найти другие возможности.

ДЖИНО ДЗАГАРИ, владелец кинотеатра Caravaggio: Я никогда бы не подумал, что мне придётся сдавать это помещение для чего-то, что не имеет никакого отношения к кинематографу. Но я понял, что кинозал — это место встреч, а не просто пространство, где мы показываем фильмы. Теперь я сдаю свой кинотеатр для проведения соседских собраний, детских праздников, свадеб или концертов.

Спустя долгие месяцы пандемии большее разнообразие стало обязательным. По его словам, строгие санитарные меры отпугнули зрителей.

ДЖИНО ДЗАГАРИ: В Италии нам долго не разрешали открыть двери. Кинотеатры первыми прекратили работу и последними её возобновили, из-за чего создался образ, что кинотеатры — опасные места.

Золотой век итальянского кино, на которое собирались целые залы, остался далеко позади. Можно вспомнить (режиссёра Федерико. — ИноТВ) Феллини, (актёра. — ИноТВ) Марчелло Мастроянни и их «Сладкую жизнь».

СИЛЬВИЯ: Марчелло, иди ко мне!

Специалисты в этой отрасли оценивают финансовые потери в 100 миллионов евро.

БЕНЕДЕТТО ХАБИБ, председатель Союза кинопродюсеров (ANICA): Нам нужно создать новые отношения между зрителями и кино. Теперь фильм должен стать не просто очередным просмотром, а настоящим событием. Нам нужно инвестировать в более интересные фильмы.

Несмотря на спад посещаемости кинозалов, производство фильмов продолжается — например, на студии Cinecittà. Киноиндустрия в значительной степени субсидируется правительством, однако неизвестно, сколько это сможет продолжаться, если зрители не пойдут навстречу.

Дата выхода в эфир 03 июня 2023 года.

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