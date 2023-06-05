 

Вывеска «Автомобили из Белоруссии» помогла вдвое увеличить выручку в салонах АВТОВАЗа

05.06.2023, 9:33, Разное
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Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АО «АВТОВАЗ» отчитался о рекордной выручке, полученной от продаж в фирменных салонах бренда.

В компании особо отметили, что за период январь-июнь 2023 года доходы вдвое превысили прошлогодние, добавив, что продукция бренда стала приобретаться намного чаще, при этом средства на рекламу были существенно сокращены. Среди причин, побудивших россиян покупать отечественные автомобили, следует выделить оригинальный маркетинговый ход.

– Мы просто решили добавить одну деталь в экстерьер автосалонов – вывеску «Автомобили из Белоруссии». Россияне считают соседнее государство технологическим гигантом, поэтому охотно покупают товары любой группы, где указана принадлежность к Белоруссии, а учитывая, что покупатели «АВТОВАЗа» – люди не с очень высоким уровнем доходов, они ограничены в выборе транспортного средства, – заметил представитель компании Алексей Ходасевич.

Он добавил, что тольяттинский автогигант не планирует открывать производственные площадки в соседней стране, но уже закупает там расходники – в частности, покрышки «Белшина» входят в базовую комплектацию Lada Granta.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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