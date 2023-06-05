 

Анну Седокову заметили в компании мужчины после публичной ссоры с супругом

05.06.2023, 9:20, Новости дня
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С прошлой недели разговоры о личной жизни экс-солистки “ВИА Гры” не утихают. Началось все, когда между певицей и ее молодым мужем Янисом Тиммой произошла публичная ссора. В личном блоге спортсмен написал, что, мол, перенес самые ужасные часы в своей жизни. Анна Седокова опубликовала на своей странице скриншот послания супруга и сообщила, что ощущает то же самое.

Позже история получила продолжение. Баскетболист в своем микроблоге обвинил артистку в том, что она выносит сор из избы. А потом бдительные поклонники заметили, что Янис Тимма отписался от своей жены в социальных сетях. Что произошло между супругами, неизвестно. Они хранят молчание.

Пока фанаты гадают, что же стало причиной неурядиц с семье Анны Седоковой, она, кажется, хорошо проводит время. После публичной ссоры с мужем, певицу заметили в компании мужчины. В Сети опубликовали ролик, на котором экс-солистка “ВИА Гры”, одетая в провокационное мини, танцует с незнакомцем. Причем, глядя на него, можно предположить, что он гораздо моложе звезды.

Примечательно, что в момент, когда артистка развлекалась в клубе, Янис Тимма находился с ее маленьким сыном. В своем микроблоге баскетболист показал, как проводит время с мальчиком. В общем, пока не ясно, что происходит в отношениях пары. Остается надеяться, что Анна Седокова не будет переносить очередной развод.


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