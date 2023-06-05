 

Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие

05.06.2023, 6:45, Разное
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5 июня Барбара Брыльска отмечает 82-летие. На своем веку она пережила немало. Было три неудачных брака с красавцами, трагическая гибель дочери и непростой путь к карьере. Все это оставило неизгладимый отпечаток на ее характере и судьбе.

Брыльска родилась в разгар немецкой оккупации 5 июня 1941 года недалеко от города Лодзь. Отец был слесарем, мать швеей. В семье росли две девочки. Барбара с ранних лет проявила тягу к искусству.

Когда Барбаре Брыльске исполнилось 15, на нее обратил внимание ассистент режиссера и предложил попробоваться на небольшую роль в сказке “Галоши счастья”. Барбаре безумно понравилось сниматься, и она пошла в школьный театральный кружок, а затем поступила в Лодзинский театральный институт. Вскоре Брыльска перевелась в Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Польские режиссеры сразу заметили красоту и талант актрисы.

В студенчестве Барбара Брыльска снялась в фильмах “Бумеранг” и “Фараон”. А после откровенных съемок в картине “Анатомия любви” Брыльска стала секс-символом польского кино. Вскоре советский режиссер Эльдар Рязанов позвал ее сниматься в “Иронии судьбы, или С легким паром!”.

Личная жизнь Барбары Брыльски оказалась полна перипетий. В 17 лет она вышла замуж на математика Яна Боровца. Однако ученый никак не мог ужиться с творческой натурой, и пара развелась. Вскоре на съемках картины “Фараон” Брыльска познакомилась с коллегой Ежи Зельником и сблизилась с ним. Пару называли одной из самых крсивых, но муж стал гулять, и пара тоже распалась.

На съемках фильма “Белые волки” Брыльска по уши влюбилась в коллегу Слободана Дмитриевича. Их роман развивался бурно и стремительно, но родители Слободана были против их союза. Следующим этапом в жизни актрисы стало знакомство с врачом-гинекологом Людвигом Космалем. Третий муж души не чаял в жене и гордился ею, позволяя даже обнажаться перед камерой — чтобы весь мир мог увидеть ее красоту. От него она впервые родила, у пары родились дочь Барбара и сын Людвиг.

Но этот муж тоже стал погуливать, пришлось вновь разводиться. С тех пор она больше не выходила замуж и начала жизнь с разбитым сердцем в гордом одиночестве.

В середине 90-х Барбара Брыльска пережила страшную трагедию. В ДТП погибла ее 20-летняя дочь. Актриса долго не могла оправиться после потери дочери. Единственной отдушиной для нее стал сын Людвиг, который живет недалеко от матери в пригороде Варшавы.

В последнее время здоровье стало подводить Барбару Брыльску. Ей удалили опухоль на лице. К счастью, образование оказалось доброкачественным и потихоньку болезнь оступила. Зимой 2023 года звезда выразила надежду на улучшение качества жизни россиян, получив неоднозначную реакцию общественности.


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