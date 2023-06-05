“Ей нужна помощь”: что держит Пугачеву в России?

Недавно певица Алла Пугачева появилась на концерте группы “Машина времени” в Израиле. Народная артистка СССР Алла Пугачева выглядела сильно похудевшей, что нимало напугало бывших поклонников.

В какой-то момент под фонограмму композиции “Я сюда еще вернусь” Пугачева поднялась на сцену к Макаревичу*. Судя по тому, что Андрей Макаревич* недавно заявлял, что не вернется в Россию ни при каких обстоятельствах, потому что ему не нравится российский народ, Пугачева отнесла эту песню к себе.

Впрочем, Пугачева и так постоянно возвращается в Россию. Недавно она снова прилетала на родину на похороны Валентина Юдашкина. Но не только это привело ее сюда. Журналист Илья Саглиани уверен, что Пугачева прилетала в Россию, чтобы продать свою недвижимость.

“К сожалению, когда она вышла недавно на концерте поддержать Макаревича* иноагента, говорит о том, что она не отступила от своей позиции, поэтому в России у нее есть незаконченные дела, которые надо решить. Но она не понимает, что запуталась. Ей нужна реальная помощь. Если человек признает, что совершил ошибку, у нее есть шанс снова нормально вести деятельность в России”, – заявил журналист Илья Саглиани в беседе с “Дни.ру”.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ