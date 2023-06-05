 

Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06.2023, 3:55, Разное
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Война на Украине. 04.06.2023

1. Противник в течение дня предпринимал активные попытки проведения разведки боем на целом ряде участков Запорожского и Южно-Донецкого направления, задействуя большое кол-во бронетехники. Основные атаки проводились в районе Гуляйполя, Времьевского выступа, в районе Угледара и в районе Авдеевки.

2. Небольших тактических успехов противнику удалось первоначально добиться в районе Времьевского выступа, включая занятия двух небольших поселков на границе серой зоны, но после понесенных потерь (более 20 танков и ББМ) противник был вынужден отходить, даже несмотря на ввод в бой своих резервов. На большинстве других участков противник успехов не имел. Соотношение потерь за сутки оказалось сильно не в пользу ВСУ.

3. Тем не менее, наблюдается сосредоточение и перегруппировка сил противника для продолжения наступательной активности ВСУ в районе Времьевского выступа, Угледара и Водяного. Вероятно, завтра будет попытка №2. Не исключено, что эта активность призвана отвлечь наше командование от участка Каменское-Орехов-Гуляйполе, где вероятно может быть нанесен удар с целью выхода к Токмаку и последующему движению на Мелитополь вкупе с вспомогательными десантами через Днепр.

4. Под Артемовском в целом без изменений. Отмечается локальная активность противника в частном секторе к юго-западу от города, а также к северо-западу.
ВС РФ накрывают скопления сил противника в Славянске, Краматорске, Константиновке и Часов Яре. Завтра завершается ротация нашей группировки в Артемовске.

5. На Белгородском направлении противник сегодня продолжал активно обстреливать приграничные районы, а также продолжал попытки прорыва ДРГ на нашу территорию. Данные действия направлены прежде всего на решение информационных задач, а также на отвлечение внимания от основных участков фронта. Среди надежд командования противника – спровоцировать ВС РФ на переброку дополнительных сил сюда с основных направлений. Для этого и пытаются максимально раздувать панику. Тем не менее, ситуация требует от командования более решительных мер по переносу боевых действий в северные районы Харькоской и Сумской областей для затруднения противнику реализации его тактики.

Онлайн-трансляция боевых действий на Украине продолжается в телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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