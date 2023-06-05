“Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

Катерина Шпица – одна из самых ярких актрис эпохи нового российского кинематографа, которая не боится экспериментировать с образами и жанрами. Ее талант и харизма заметны как в драматических, так и в комедийных ролях, как на большом экране, так и на сцене театра. В одном из последних интервью актриса рассказала о своем творческом пути, отношении к красоте и здоровью, любимых произведениях искусства и планах на будущее.

От Инты до Москвы

Катерина Шпица родилась 29 октября 1985 года, в семье адвоката и инженера. До 13 лет она жила в Инте (Республика Коми), где училась в школе с углубленным изучением английского языка. Еще в детстве она проявила интерес к творчеству и участвовала в разных конкурсах и фестивалях по пению, танцам и поэзии.

Когда ее семья переехала в Пермь, она поступила в Экспериментальную французскую гимназию, где продолжила изучать иностранные языки и литературу. Там же она познакомилась с учителем литературы, который занимался с ней постановками спектаклей по произведениям классиков. Именно он посоветовал будущей звезде пойти в театр-студию «КОД», которая работала при Пермском государственном университете. Там Катерина получила первые навыки актерского мастерства и познакомилась с людьми, которые стали ее друзьями и коллегами.

Параллельно с работой в театре-студии она училась на юридическом факультете ПГУ, но не окончила его. В 2004 году Шпица дебютировала в кино в фильме «Адам и превращение Евы», а в 2005 году решила переехать в Москву, чтобы продолжить свою актерскую карьеру.

От «Кати» до «Экипажа»

В Москве Катерина Шпица продолжила работать в театре и сниматься в кино. Она стала актрисой музыкального театра Национального искусства под руководством Владимира Назарова и сотрудничала с Товариществом вольных артистов. Играла в спектаклях «Чайка», «Калигула», «Ромео и Джульетта» и других.

В кино она сыграла более 70 ролей в разных жанрах: от драмы до комедии, от исторического фильма до фантастики. Первой из ее известных работ стала роль Кати Новиковой в военном телесериале «Катя» (2009).

Другой знаковой работой стал фильм-катастрофа «Экипаж» (2016), где она сыграла бригадира бортпроводников Вику. За эту, пусть и второстепенную роль она была номинирована на премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино».

Катерина Шпица также снялась в таких популярных фильмах и сериалах, как «Метро», «Подарок с характером», «Елки», «Пятница», «Старая гвардия», «Полярный», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и др.

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О съемках в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!»

В 2021 году Катерина Шпица снялась в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!», который рассказывает о строительстве моста через Керченский пролив. Актриса исполнила роль Анны, журналистки, которая приезжает в Крым, чтобы снять репортаж о мосте, и влюбляется в одного из строителей.

Вот что говорит об этом проекте сама актриса: “Я отношусь к теме фильма очень позитивно. Я считаю, что Крымский мост – это великий подвиг нашего народа и нашего государства. Это символ единства и силы России. Я сама была в Крыму несколько раз и видела, как изменилась жизнь людей после появления моста. Я думаю, что это очень важный и полезный проект для всей страны”.

О красоте и здоровье

Катерина Шпица – обладательница необычной внешности, которая привлекает внимание публики и режиссеров. Она не скрывает, что ухаживает за собой и следит за своим здоровьем: “Я стараюсь заниматься спортом регулярно, хотя иногда бывает сложно из-за напряженного графика работы. Я люблю разные виды спорта: йогу, пилатес, танцы, бег, лыжи. Главное для меня – это получать удовольствие от движения и слушать свое тело”.

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Что касается пластической хирургии, то Шпица считает, что если это помогает человеку чувствовать себя лучше и увереннее, то почему бы и нет. Но сама она не сторонник радикальных изменений во внешности м думает, что каждый из нас уникален и красив по-своему, главное – это сохранять свою индивидуальность и натуральность.

О своем отношении к правильному питанию актриса высказалась так: “Я не придерживаюсь какой-то строгой диеты, но стараюсь питаться здорово и разнообразно. Люблю фрукты, овощи, зелень, молочные продукты, рыбу, мясо. Я не отказываю себе в сладком или жирном, но соблюдаю меру. Пью много воды и чая, избегаю алкоголя и фастфуда”.

О чувстве вины и самоконтроле

В интервью журналистке Валерии Гай Германике Катерина Шпица рассказала о том, как она избавилась от чувства вины, которое мучило ее с детства. Актриса призналась, что окружающие часто упрекали ее в дурном характере и эгоизме и неудобстве в общении. Она старалась быть идеальной и угождать всем, но это приводило к сильному напряжению и самобичеванию. Но со временем она научилась отпускать чувство вины благодаря психотерапии.

Катерина посещала курсы по психологии. Это помогло ей лучше понять себя и свои эмоции, а также принять себя такой, какая она есть. Актриса осознала, что не должна никому ничего доказывать или извиняться за свою индивидуальность. И поняла, что соответствовать представлению всех невозможно.

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Про астрологию и законы Вселенной

Катерина Шпица говорит, что она верит в судьбу и в то, что все происходит не случайно. Она изучает свой гороскоп и знает свои сильные и слабые стороны по знаку зодиака. И считает, что астрология помогает ей понимать себя и других людей лучше.

Актриса также признается в том, что верит в законы Вселенной, такие как закон притяжения, закон резонанса и закон кармы. Она говорит, что старается жить в гармонии с собой и окружающим миром, думать позитивно и быть благодарной за все, что у нее есть.

О любимых произведениях искусства

Катерина Шпица – не только талантливая актриса, но и образованная и эрудированная женщина. Она интересуется разными видами искусства, читает много книг, смотрит фильмы, посещает выставки и концерты: “Я люблю читать разную литературу: от классики до современных авторов. Среди моих любимых писателей – Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Владимир Набоков, Маргарет Этвуд, Джордж Мартин и многие другие”.

Из любимых режиссеров Катерина выделяет Стивена Спилберга, Кристофера Нолана, Квентина Тарантино, Александра Сокурова, Андрея Звягинцева. Что касается актеров, то ей очень нравятся Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Джонни Депп, Леонардо ДиКаприо и Константин Хабенский.

Шпица старается регулярно посещать выставки разных художников и направлений. Больше всего ей нравятся импрессионисты, экспрессионисты и сюрреалисты. Среди ее любимых художников – Клод Моне, Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк, Сальвадор Дали.

О семье и планах

Катерина Шпица – не только успешная актриса, но и счастливая жена и мать. Она замужем за бизнесменом Русланом Пановым с февраля 2021 года. У нее есть сын Герман от первого брака с актером и каскадером Константином Адаевым.

“Я очень люблю свою профессию, но для меня главное – это моя семья. Я постоянно общаюсь с сыном, интересуюсь его успехами, увлечениями, друзьями. Мы часто гуляем вместе, играем в настольные игры, смотрим фильмы. Мой муж тоже очень поддерживает меня и помогает мне во всем. Мы любим проводить время вдвоем, ходить в рестораны, театры, кино. Нам также нравится путешествовать и открывать новые места” – рассказывает актриса.

Касательно своих планов на будущее Катерина сказала следующее: “Я хочу продолжать развиваться как актриса, сниматься в интересных проектах, работать с талантливыми режиссерами и коллегами. Недавно я поступила на заочное отделение факультета искусств Пермского государственного института культуры на специальность «Артист драматического театра и кино». Моя мечта – сняться в голливудском фильме или сериале”.

Заключение

Катерина Шпица – это пример того, как можно сочетать талант, красоту, ум и доброту. Она – одна из самых востребованных и перспективных актрис, которая не боится новых вызовов и не останавливается на достигнутом. Она – источник вдохновения для многих людей, которые мечтают о творческой карьере и счастливой семье. И женщина, которая знает, что такое настоящее искусство и как его создавать.