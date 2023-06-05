Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

Минобороны о попытках противника перейти в наступление на Запорожском направлении.

С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.

Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.

Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел

В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.

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