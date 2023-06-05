 

«Произведёт революцию в энергетике и транспорте» — Вашингтон призвали обнародовать секретные исследования НЛО

05.06.2023, 1:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-заместитель помощника главы Пентагона по разведке Кристофер Меллон сообщил, что американские власти изучают объект внеземного происхождения, и предложил им раскрыть эту информацию. По его словам, публикация этих данных поможет совершить научный прорыв и разработать «средство сдерживания» на случай потенциального инопланетного вторжения, пишет Newsweek.


AP

Встречи с неопознанными летающими объектами с давних пор вызывают интерес миллиардов людей по всему миру. Хотя эти наблюдения часто легко объяснить — иногда это космические объекты, такие как метеоры или военная техника, — они заставляют задуматься о возможном существовании внеземной жизни, пишет Newsweek.

В последние годы подобные явления вновь привлекли внимание публики, и многие, включая членов конгресса, требуют от правительства США большей прозрачности по этому вопросу. Среди них — бывший заместитель помощника главы Пентагона по разведке, специализирующийся на НЛО, Кристофер Меллон.

На днях он опубликовал статью, в которой со ссылкой на четырёх сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO) сообщил, что американские власти занимаются секретным «проектом обратного проектирования». По его информации, это исследование «включает анализ и использование материалов, извлечённых из судна внеземного происхождения».

Меллон призвал Вашингтон обнародовать информацию об этой программе и привёл в защиту своей позиции несколько доводов. По его словам, у американцев «есть право знать правду» о подобных проектах, и люди «смогут справиться» с любыми данными об изучении корабля пришельцев.

Меллон убеждён, что обнародование проекта способствует развитию науки. «Если мы восстановили внеземные технологии, то к их оценке необходимо привлечь наши лучшие и самые талантливые умы. Если предположить, что технология двигателей НЛО отличается от всего, что известно публике, успешная программа обратного проектирования может привести к революции в энергетике, транспорте и технологии производства материалов», — отметил экс-чиновник.

«Возможно, нам удастся ускорить переход на чистую и дешёвую энергию. Вероятно, мы даже сможем разработать сверхпроводящие материалы и технологии по созданию двигателей, которые показывают в голливудских фильмах», — добавил он.

Вдобавок раскрытие такой информации может помочь мировым лидерам «разработать эффективное средство сдерживания» против потенциальной атаки. Впрочем, никаких свидетельств «агрессии» со стороны инопланетян не существует, признал эксперт.

В апреле на заседании сената американские военные рассекретили ранее не виденные видеоролики с НЛО. В одном из них, снятом беспилотником в прошлом году, был показан «таинственный шар», летящий над Ближним Востоком. В другом демонстрировался неопознанный объект в Южной Азии. Однако AARO заявило, что первый объект не проявлял «аномального» поведения, а второй, вероятно, был коммерческим самолётом, напоминает Newseek.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / “Ей нужна помощь”: что держит Пугачеву в России?

05.06 / Lila Arabic x Munterra: ближневосточная кухня обосновалась на московской крыше

04.06 / Западные страны не могут рассчитывать на то, что Индия всегда будет на их стороне

04.06 / «Очередной тревожный звонок» — в США заявили о попытках китайских шпионов проникнуть на военные базы на Аляске

04.06 / Лех Валенса – Польше грозит гражданская война — нынешняя правящая партия хуже коммунистов

04.06 / SRF – перед лицом китайской угрозы Австралия больше не полагается исключительно на США

04.06 / Sky News – «во всём виноват Терминатор» — в страхе людей перед искусственным интеллектом обвинили поп-культуру

04.06 / В Сеть попало еще одно видео Панина с собакой

04.06 / Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак

04.06 / В Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина*

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика