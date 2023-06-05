От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

Наступил сезон, когда мы носим сандалии. Ничто не сравнится с ощущением тепла и солнца на пальцах ног. Также открытая обувь позволяет нам продемонстрировать новый педикюр. Летние тренды предлагают нам разнообразные модели сандалий. Среди них всегда можно найти вариант на свой вкус. В статье мы расскажем о модных сандалиях, которые мы будем носить этим летом.

Черные сандалии на плоской подошве

Черные сандалии на плоской подошве были популярны в начале 2000-х. Летом этого года они вновь вернутся в моду. Но сейчас их стиль стал более изысканным и утонченным, чем в начале нулевых.

Черные сандалии на плоской подошве – удобная и универсальная обувь. Вы можете сочетать их с узкими джинсами или белым блейзером поверх темного мини-платья.

Сабо

Если вам нравится классический стиль, то попробуйте сандалии, похожие на сабо. Чтобы этот ретро-тренд не выглядел слишком старомодно, сочетайте его с платьем с графичным принтом или джинсами оверсайз, футболкой и блейзером.

“Рыбацкие” сандалии

“Рыбацкие” сандалии представляют собой обувь с закрытым носком, состоящую из широких ремешков. Чаще всего они изготавливаются из кожи, хотя можно найти модели и из резины.

“Рыбацкие” сандалии завоевали большую популярность. Они очень удобны и легки в ношении. Они идеально подходят для длительных прогулок.

Вы можете сочетать эту обувь с разными вещами – от пляжного сарафана до повседневных широких брюк.

На танкетке

Босоножки на танкетке были популярны в начале 2000-х. Сейчас они снова вернулись в моду. Они делают вас визуально выше, но при этом удобнее в носке, чем обувь на каблуках.

Вы можете выбрать разные модели сандалий на танкетке – от летних шлепанцев до нарядных эспадрилий. Сочетайте их с мини-юбкой, струящимся платьем или льняными брюками.

Если вам нравится эффектная и необычная обувь, то выберите босоножки на фигурной танкетке, как на фото ниже. Сочетание деревянной подошвы и замшевого верха выглядит очень неожиданно и привлекательно.

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“Папины” сандалии

“Папины” сандалии представляют собой модель с регулируемыми ремешками сверху и на щиколотке. Эта модная обувь хорошо поддерживает ногу и очень удобна.

Несмотря на то что силуэт этой обуви остается неизменным, ее фасоны чрезвычайно разнообразны. Для повседневной носки подойдут классические “папины” сандалии из замши или кожи. Для особых случаев можно выбрать тканевые изделия, украшенные декором.

“Папины” сандалии сочетаются с разными вещами. Вы можете носить их с летними брюками, платьями миди, шортами и спортивными костюмами.

Яркие сандалии-слайды

Сандалии-слайды – самый простой вариант обуви. Их можно легко и быстро надеть на ногу, так как вам не придется иметь дело с застежками и шнуровкой. Этим летом будут очень популярны слайды ярких и насыщенных цветов.

Выбирайте слайды желтых, ярко-розовых и оранжевых оттенков. Они привнесут атмосферу летнего отпуска в ваш стиль. Подбирайте одежду таким образом, чтобы она была в одной цветовой гамме с обувью.

Заключение

Модели сандалии лета 2023 года отличаются оригинальностью и разнообразием. Вы можете подобрать вариант как для повседневного образа, так и для особых случаев.