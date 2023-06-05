Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

Екатерина Климова является одной из самых красивых актрис современности. Помимо актерской карьеры она активно реализует роль многодетной матери. У нее четверо детей и много отношений позади. Нумеролог Дмитрий Шимко в беседе с “Дни.ру” отметил, что Климова все в своей жизни сделала своевременно.

“Все позиции личной сферы были пройдены абсолютно своевременно. Особенно в 22 года, это ее первый брак. Второй в 25 лет. И третий в 15 году – это ей 38 в переходе на 39 лет. Карьерный путь, который у нее развивался лет с 23-х, он несколько раз мутировал. Первый раз он должен был поменять свой вектор после первого брака в 22 года. Второй раз после второго брака в 25 лет, и затем заход в первое предназначение талантов – это возраст 30-32. Как раз в этом периоде начало формирования ее профессиональное амплуа, которое теперь на нее работает. И затем вот эта точка личной жизни и рождения ребенка в 15 году должна была отодвинуть ее в сторону самореализации”, – отметил нумеролог.

Сейчас Климовой 45, все браки за спиной, то есть миссия семейственности у нее пройдена хорошо. По словам нумеролога, 45 лет для Климовой – это заход во второй путь предназначения на семилетний цикл, то есть важное знакомство.

“Следующая точка личной жизни – это 47 с половиной лет. Это точка знакомства. Этот эпизод важен тем, что он приоткрывает скрытые грани талантов ее. То амплуа, которое она имеет лет 15 последние и параллельно, в ней приоткроет некий интерес”, – отметил нумеролог.

По словам эксперта, Екатерина Климова может начать заниматься режиссурой или перейдет в театр, или начнет увлекаться эзотерикой. А, может быть, она начнет разворачивать бизнес.